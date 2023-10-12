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Азіатські акції зростають, оскільки ринки роблять ставку на розворот ФРС; Інфляція у США у центрі уваги
08:29 12.10.2023 |
Азіатські акції зросли в четвер, оскільки ринки зробили ставку на те, що відсоткові ставки в США досягли піку після більш миролюбних висловлювань представників Федеральної резервної системи, тоді як трейдери очікують на звіт про споживчу інфляцію в США, який буде оприлюднено сьогодні, щоб отримати подальші підказки щодо грошово-кредитної політики.
Найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії додав 0,7% до найвищого рівня за три тижні. Токійський індекс Nikkei зріс на 1,3% третій день поспіль, піднявшись із п'ятимісячного мінімуму минулого тижня.
Гонконгський індекс Hang Seng підскочив на 1,8%, що було спричинено зростанням акцій банківських компаній на 3% після того, як державний фонд Китаю Central Huijin Investment збільшив частки у чотирьох найбільших банках. Блакитні фішки Китаю подорожчали на 0,7%.
Вночі Уолл-стріт закрилася зростанням після того, як протоколи Федеральної резервної системи продемонстрували зростаюче почуття невпевненості щодо розвитку економіки США, оскільки волатильні дані та посилення фінансових ринків створюють ризики для зростання, що змусило політиків минулого місяця продовжити паузу за ставками.
Нещодавнє пожвавлення настроїв також багато в чому зумовлене коментарями представників ФРС, які передбачають, що ставки, можливо, досягли свого піку, що спровокувало довгоочікуваний відкіт прибутковості казначейських облігацій.
Керуючий ФРС США Крістофер Уоллер у середу заявив, що вищі ринкові відсоткові ставки можуть допомогти ФРС уповільнити інфляцію і дозволити їй «поспостерігати і подивитися», чи потрібно підвищувати її власну ставку знову чи ні.
Уоллер був одним із найзатятіших прихильників підвищення відсоткових ставок для боротьби з інфляцією, і його коментарі додали ваги аналогічним заявам заступника голови ФРС Філіпа Джефферсона та президента ФРБ Далласа Лорі Логан, які були зроблені цього тижня.
Спотове золото подорожчало на 0,2% до $1876,77 за унцію, що найвищим показником за два тижні.
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