Фінансові новини
- |
- 12.10.23
- |
- 08:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Долар коливається близько двотижневого мінімуму напередодні даних щодо інфляції
08:18 12.10.2023 |
У четвер долар зміцнився до меж двотижневого мінімуму після протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи США, який показав, що політики займають обережну позицію, а інвестори очікують на ключові дані щодо інфляції.
Індекс долара, який вимірює курс валюти США по відношенню до шести конкурентів, був на позначці 105,67, що недалеко від 105,55, найнижчого рівня з 25 вересня, якого він досяг у середу. За тиждень індекс зменшився на 0,4%.
Чиновники ФРС вказали на невизначеність навколо економіки, цін на нафту та фінансові ринки, як на підтримку «доводів на користь обережного визначення ступеня додаткового посилення політики, яка може бути доцільною», згідно з протоколом зустрічі 19-20 вересня, опублікованим у середу.
У недавніх коментарях представники ФРС назвали зростання прибутковості облігацій фактором, який може дозволити завершити цикл підвищення ставок.
Обережний настрій також зберіг неоднозначний звіт про ціни виробників у США, які у вересні зросли більше, ніж очікувалося, на тлі зростання цін на енергоносії та продукти харчування. Проте базовий інфляційний тиск на заводах продовжував слабшати.
"Це (дані індексу цін виробників) є нагадуванням про те, що остання миля боротьби з інфляцією буде важкою", - сказав Райан Брендхем, голова глобальних ринків капіталу в Північній Америці в Validus Risk Management.
Звіт виходить напередодні публікації у четвер даних щодо індексу споживчих цін за вересень, які, як очікується, покажуть зниження інфляції минулого місяця.
На думку Керол Конг, валютного стратега Commonwealth Bank of Australia, несподіваний спад інфляції, швидше за все, підтримає аргументи на користь завершення ФРС циклу посилення монетарної політики, тим самим знижуючи прибутковість американських облігацій та долар.
"З іншого боку, несподіване зростання, швидше за все, спонукає ринки переглянути ціни в бік зростання, оскільки Федеральний комітет з відкритого ринку виконає прогнозоване підвищення на 25 базисних пунктів".
За даними CME FedWatch tool, ф'ючерсні ринки оцінюють 26% ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні і 9% ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів на листопадовому засіданні.
Нещодавня слабкість долара була викликана зниженням прибутковості казначейських облігацій, оскільки ціни на облігації зросли на тлі м'якшої позиції ФРС щодо майбутнього підвищення ставок. Прибутковість облігацій рухається протилежно їх ціні. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася на 3,5 базисних пунктів до 4,562%.
Євро виріс на 0,03% до $1,062 після досягнення більш ніж двотижневого максимуму в середу.
Два впливові політики Європейського центрального банку заявили в середу, що центральний банк досяг прогресу в зниженні інфляції до цільового рівня, але нові потрясіння все ще можуть вимагати від банку продовження призупиненого циклу посилення монетарної політики.
Японська єна зміцнилася на 0,03% до 149,11 за долар, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2311, не змінившись за день.
Австралійський долар зріс на 0,05% до $0,642, а ківі впав на 0,03% до $0,602.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон розкрив деталі нового пакета допомоги Україні на $200 млн
|З 1 жовтня в таксі зобов'язані видавати касові чеки - Податкова
|Британія та її союзники передадуть Україні військову допомогу на суму понад 100 млн фунтів стерлінгів
|США нададуть новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн - міністр оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Долар коливається близько двотижневого мінімуму напередодні даних щодо інфляції
|Індекси Волл-стріт зросли, оскільки прибутковість облігацій падає, інвестори перетравлюють протоколи ФРС
|Європейські акції змішалися; LVMH падає, оскільки зростання продажів уповільнюється
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.10.23
|Азіатські фондові індекси досягли 2-тижневого максимуму, оскільки розмови ФРС стали «голубиними»
|Долар втрачає оберти напередодні протоколу засідання ФРС та інфляції в США
Бізнес
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника