Долар коливається близько двотижневого мінімуму напередодні даних щодо інфляції

У четвер долар зміцнився до меж двотижневого мінімуму після протоколу останнього засідання Федеральної резервної системи США, який показав, що політики займають обережну позицію, а інвестори очікують на ключові дані щодо інфляції.

Індекс долара, який вимірює курс валюти США по відношенню до шести конкурентів, був на позначці 105,67, що недалеко від 105,55, найнижчого рівня з 25 вересня, якого він досяг у середу. За тиждень індекс зменшився на 0,4%.

Чиновники ФРС вказали на невизначеність навколо економіки, цін на нафту та фінансові ринки, як на підтримку «доводів на користь обережного визначення ступеня додаткового посилення політики, яка може бути доцільною», згідно з протоколом зустрічі 19-20 вересня, опублікованим у середу.

У недавніх коментарях представники ФРС назвали зростання прибутковості облігацій фактором, який може дозволити завершити цикл підвищення ставок.

Обережний настрій також зберіг неоднозначний звіт про ціни виробників у США, які у вересні зросли більше, ніж очікувалося, на тлі зростання цін на енергоносії та продукти харчування. Проте базовий інфляційний тиск на заводах продовжував слабшати.

"Це (дані індексу цін виробників) є нагадуванням про те, що остання миля боротьби з інфляцією буде важкою", - сказав Райан Брендхем, голова глобальних ринків капіталу в Північній Америці в Validus Risk Management.

Звіт виходить напередодні публікації у четвер даних щодо індексу споживчих цін за вересень, які, як очікується, покажуть зниження інфляції минулого місяця.

На думку Керол Конг, валютного стратега Commonwealth Bank of Australia, несподіваний спад інфляції, швидше за все, підтримає аргументи на користь завершення ФРС циклу посилення монетарної політики, тим самим знижуючи прибутковість американських облігацій та долар.

"З іншого боку, несподіване зростання, швидше за все, спонукає ринки переглянути ціни в бік зростання, оскільки Федеральний комітет з відкритого ринку виконає прогнозоване підвищення на 25 базисних пунктів".

За даними CME FedWatch tool, ф'ючерсні ринки оцінюють 26% ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів на грудневому засіданні і 9% ймовірність підвищення на 25 базисних пунктів на листопадовому засіданні.

Нещодавня слабкість долара була викликана зниженням прибутковості казначейських облігацій, оскільки ціни на облігації зросли на тлі м'якшої позиції ФРС щодо майбутнього підвищення ставок. Прибутковість облігацій рухається протилежно їх ціні. Прибутковість 10-річних казначейських облігацій знизилася на 3,5 базисних пунктів до 4,562%.

Євро виріс на 0,03% до $1,062 після досягнення більш ніж двотижневого максимуму в середу.

Два впливові політики Європейського центрального банку заявили в середу, що центральний банк досяг прогресу в зниженні інфляції до цільового рівня, але нові потрясіння все ще можуть вимагати від банку продовження призупиненого циклу посилення монетарної політики.

Японська єна зміцнилася на 0,03% до 149,11 за долар, тоді як фунт стерлінгів востаннє торгувався на рівні $1,2311, не змінившись за день.

Австралійський долар зріс на 0,05% до $0,642, а ківі впав на 0,03% до $0,602.