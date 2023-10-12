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Індекси Волл-стріт зросли, оскільки прибутковість облігацій падає, інвестори перетравлюють протоколи ФРС
08:03 12.10.2023 |
Основні індекси Волл-стріт у середу закрилися зростанням після нестабільної сесії, коли було опубліковано протокол останнього засідання Федеральної резервної системи США, який покав обережність серед політиків, що допомогло підігріти надії інвесторів на те, що ставки залишаться стабільними.
Чиновники ФРС вказали на невизначеність навколо економіки, цін на нафту та фінансові ринки, як на підтримку «доводів на користь обережного визначення ступеня додаткового посилення політики, яка може бути доцільною», згідно з протоколом зустрічі 19-20 вересня, опублікованим у середу.
Торги в середу були нестабільними: всі індекси розпочали сесію зі зростання, потім знизилися перед протоколом, а потім відновили втрачені позиції та рушили вище.
Поряд із недавніми змінами відсоткових ставок та м'якими коментарями представників ФРС в останні кілька днів, Анджело Куркафас, старший інвестиційний стратег компанії Edward Jones, заявив, що протокол виглядає обнадійливим для інвесторів.
«Сьогоднішній реліз наголошує на ризику надмірного посилення ставок, і знання того, що сталося за останні три тижні з відсотковими ставками, дає інвесторам деяку втіху в тому, що ми не побачимо ще одного підвищення ставок», - сказав Куркафас.
Але він зазначив, що майбутні рішення ФРС враховуватимуть дані індексу споживчих цін (ІСЦ) за вересень, які мають бути опубліковані в четвер перед відкриттям ринку, оскільки «залежність ФРС від даних не зникла».
Раніше в середу дані показали, що ціни виробників у США у вересні зросли більше, ніж очікувалося, на тлі зростання цін на енергоносії, але базовий інфляційний тиск на заводах знижувався.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 65,57 пункту, або 0,19%, до 33 804,87, S&P 500 додав 18,71 пункту, або 0,43%, до 4 376,95, а індекс Nasdaq Composite додав 96, 83 пункти, або 0,71%, до 13 659,68.
Енергетичний індекс впав на 1,4% і виявився найслабшим серед 11 основних секторів промисловості за індексом S&P. Його падіння було спричинене падінням акцій Exxon Mobil на 3,6% після того, як виробник нафти і газу погодився купити конкуруючу компанію Pioneer Natural Resources в рамках угоди, що складається з усіх акцій, на суму $59,5 млрд. Акції Pioneer закрилися зростанням на 1 4%.
Найбільше виросли сектори, чутливі до відсоткових ставок, нерухомість, яка додала 2%, та комунальні послуги, які зросли на 1,6% на тлі падіння прибутковості казначейських облігацій.
Прибутковість казначейських облігацій США за еталонними 10-річними облігаціями впала приблизно до двотижневого мінімуму, оскільки ціни на потоки у пошуках активів-притулків зросли, позаяк війна на Близькому Сході все ще вирує після смертельної атаки ХАМАС на Ізраїль у вихідні.
Зіпсувало настрій у середу останнє первинне публічне розміщення акцій (IPO). Акції Birkenstock Holding закрилися зниженням на 12,6% до $40,20. У перший день торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі акції німецької взуттєвої компанії жодного разу не досягли ціни IPO у 46 доларів.
Акції виробника ліків Eli Lilly зросли на 4,5% після перших повідомлень про успіх Ozempic датського конкурента Novo Nordisk у дослідженні з лікування ниркової недостатності, а діалізних фірм DaVita та Baxter International впали на 16,7% та 12,3% відповідно.
Число зростаючих емітентів на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,65 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,19 до 1 сприяло падінню.
Індекс S&P 500 досяг 12 нових 52-тижневих максимумів та 10 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 44 нових максимуми та 206 нових мінімумів.
На біржах США з рук до рук перейшло 10 мільярдів акцій порівняно із середнім показником у 10,7 мільярдів за останні 20 сесій.
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