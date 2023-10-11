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Європейські акції змішалися; LVMH падає, оскільки зростання продажів уповільнюється
12:24 11.10.2023 |
Європейські фондові ринки в середу торгувалися різноспрямовано: слабкість акцій LVMH вдарила по французькому ринку напередодні публікації ключових даних щодо інфляції в США.
О 10:10 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1%, а CAC 40 у Франції впав на 0,8%.
LVMH впав через уповільнення зростання
Акції LVMH впали майже на 6% після того, як французький гігант товарів розкоші повідомив про 9% зростання виручки в третьому кварталі, що свідчить про уповільнення зростання, оскільки сильна хвиля постпандемічних витрат ослабла через інфляції та економічної турбулентності.
LVMH стикається із уповільненням попиту на товари високого класу в США та Європі, і це вдарило по інших акціях сектору моди, включаючи конкурентів Kering, Hermes та Richemont.
Пізніше в ході сесії увага, швидше за все, перейде на останні дані щодо інфляції в США, починаючи з публікації вересневого індексу споживчих цін, який буде оприлюднений сьогодні, та показником індексу споживчих цін у четвер.
Ознаки, що лежать в основі уповільнення інфляції в США, ймовірно, підкріплять недавній більш миролюбний тон членів ФРС щодо майбутньої політики, що, ймовірно, задасть тон ринку на частину року, що залишилася.
Трейдери ф'ючерсами зараз оцінюють майже в 90% ймовірність того, що ФРС залишить ставки на незмінному рівні, коли вона збереться знову в листопаді.
Є також дані щодо інфляції в Європі, як от споживчі ціни у Німеччині у вересні зросли на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, річне зростання склало 4,5%.
Хоча це є значне зниження порівняно з річним показником у 6,1% у попередньому місяці, це все ж таки значно вище за середньостроковий цільовий показник інфляції Європейського центрального банку в 2%, встановленого Європейським центральним банком.
Проте голова ЄЦБ Франсуа Віллерой де Гальо у вівторок висловив упевненість, що інфляція все одно досягне цільового показника до 2025 року, навіть незважаючи на те, що насильство в Ізраїлі чинить тиск на ціни на сировинні товари.
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