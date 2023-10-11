Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції змішалися; LVMH падає, оскільки зростання продажів уповільнюється

12:24 11.10.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки в середу торгувалися різноспрямовано: слабкість акцій LVMH вдарила по французькому ринку напередодні публікації ключових даних щодо інфляції в США.

О 10:10 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% нижче, FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1%, а CAC 40 у Франції впав на 0,8%.
LVMH впав через уповільнення зростання

Акції LVMH впали майже на 6% після того, як французький гігант товарів розкоші повідомив про 9% зростання виручки в третьому кварталі, що свідчить про уповільнення зростання, оскільки сильна хвиля постпандемічних витрат ослабла через інфляції та економічної турбулентності.

LVMH стикається із уповільненням попиту на товари високого класу в США та Європі, і це вдарило по інших акціях сектору моди, включаючи конкурентів Kering, Hermes та Richemont.

Пізніше в ході сесії увага, швидше за все, перейде на останні дані щодо інфляції в США, починаючи з публікації вересневого індексу споживчих цін, який буде оприлюднений сьогодні, та показником індексу споживчих цін у четвер.

Ознаки, що лежать в основі уповільнення інфляції в США, ймовірно, підкріплять недавній більш миролюбний тон членів ФРС щодо майбутньої політики, що, ймовірно, задасть тон ринку на частину року, що залишилася.

Трейдери ф'ючерсами зараз оцінюють майже в 90% ймовірність того, що ФРС залишить ставки на незмінному рівні, коли вона збереться знову в листопаді.

Є також дані щодо інфляції в Європі, як от споживчі ціни у Німеччині у вересні зросли на 0,3% порівняно з попереднім місяцем, річне зростання склало 4,5%.

Хоча це є значне зниження порівняно з річним показником у 6,1% у попередньому місяці, це все ж таки значно вище за середньостроковий цільовий показник інфляції Європейського центрального банку в 2%, встановленого Європейським центральним банком.

Проте голова ЄЦБ Франсуа Віллерой де Гальо у вівторок висловив упевненість, що інфляція все одно досягне цільового показника до 2025 року, навіть незважаючи на те, що насильство в Ізраїлі чинить тиск на ціни на сировинні товари.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5058
  0,0469
 0,13
EUR
 1
 38,6049
  0,1222
 0,32

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,4878  0,02 0,07 38,1904  0,02 0,04
EUR 39,8685  0,04 0,09 40,8052  0,01 0,03

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,4300  0,09 0,25 36,4500  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес