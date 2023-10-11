ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.10.23

"Впроваджуємо онлайн-сервіс з надання інформації з Кредитного реєстру НБУ з допомогою Системи BankID НБУ. Тут фізичні особи зможуть отримати інформацію про свої кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз - 617 тис. грн)", - йдеться у повідомленні.