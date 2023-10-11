Фінансові новини
- |
- 11.10.23
- |
- 12:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Азіатські фондові індекси досягли 2-тижневого максимуму, оскільки розмови ФРС стали «голубиними»
08:37 11.10.2023 |
Азіатські фондові ринки зросли в середу, а долар відступив, оскільки зміна тону чиновників Федеральної резервної системи змусила трейдерів знизити очікування за відсотковими ставками в США, хоч і з обережністю ставляться до даних щодо інфляції в США, які вийдуть у четвер.
Індекс S&P 500 зріс за ніч, а найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії зріс на 1,3% до двотижневого максимуму. Японська Nikkei зросла на 0,5%.
"Насправді я не думаю, що нам більше потрібно підвищувати ставки", - заявив президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік Асоціації американських банкірів під оплески у вівторок у Нешвіллі.
Це зауваження послідувало за тим, як деякі представники ФРС зазначили, що нещодавнє підвищення прибутковості за довгостроковими облігаціями може допомогти у посиленні фінансових умов та стримуванні інфляції, внаслідок чого центральному банку залишиться менше справ з погляду короткострокових рівнів ставок.
Ставки на те, що ФРС цього року може знову підвищити ставку, цього тижня трохи знизилися, а прибутковість казначейських облігацій різко впала з 16-річних максимумів, захоплюючи долар.
Прибутковість 10-річних облігацій впала на 12,7 базисних пунктів у вівторок і залишилася стабільною в Азії на рівні 4,64% після досягнення 4,884% на тлі сильних даних із зайнятості у США.
Повідомлення Bloomberg News про те, що Китай готує стимулюючі заходи для допомоги своїй економіці, також підтримало настрої, хоча знервованість зберігалася, оскільки гігантський девелопер Country Garden попередив, що не зможе вчасно виконати свої зобов'язання щодо офшорних платежів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Церковний бунт» у Верховній Раді. Чи дотиснуть Зеленського до заборони московського патріархату
|Бельгія постачатиме Україні F-16 з 2025 року
|Німеччина посилить ППО України перед зимою: до пакета допомоги увійдуть Patriot та IRIS-T
|Партнер Єрмака за пів року різко наростив бізнес у кіно, будівництві та виробництві дронів, – ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.10.23
|Азіатські фондові індекси досягли 2-тижневого максимуму, оскільки розмови ФРС стали «голубиними»
|Долар втрачає оберти напередодні протоколу засідання ФРС та інфляції в США
|Чиновники ФРС підштовхують Волл-стріт на тлі зниження прибутковості облігацій
|Мінфін розмістив ОВДП на ₴21 мільярд
|Нацбанк запустив онлайн-сервіс, де можна дізнатися про свої кредити в банках
Бізнес
|Cadillac CT5 дебютував із оновленим дизайном
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника