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Азіатські фондові індекси досягли 2-тижневого максимуму, оскільки розмови ФРС стали «голубиними»

08:37 11.10.2023 |

Фінанси

 

Азіатські фондові ринки зросли в середу, а долар відступив, оскільки зміна тону чиновників Федеральної резервної системи змусила трейдерів знизити очікування за відсотковими ставками в США, хоч і з обережністю ставляться до даних щодо інфляції в США, які вийдуть у четвер.

Індекс S&P 500 зріс за ніч, а найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії зріс на 1,3% до двотижневого максимуму. Японська Nikkei зросла на 0,5%.

"Насправді я не думаю, що нам більше потрібно підвищувати ставки", - заявив президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік Асоціації американських банкірів під оплески у вівторок у Нешвіллі.

Це зауваження послідувало за тим, як деякі представники ФРС зазначили, що нещодавнє підвищення прибутковості за довгостроковими облігаціями може допомогти у посиленні фінансових умов та стримуванні інфляції, внаслідок чого центральному банку залишиться менше справ з погляду короткострокових рівнів ставок.

Ставки на те, що ФРС цього року може знову підвищити ставку, цього тижня трохи знизилися, а прибутковість казначейських облігацій різко впала з 16-річних максимумів, захоплюючи долар.

Прибутковість 10-річних облігацій впала на 12,7 базисних пунктів у вівторок і залишилася стабільною в Азії на рівні 4,64% після досягнення 4,884% на тлі сильних даних із зайнятості у США.

Повідомлення Bloomberg News про те, що Китай готує стимулюючі заходи для допомоги своїй економіці, також підтримало настрої, хоча знервованість зберігалася, оскільки гігантський девелопер Country Garden попередив, що не зможе вчасно виконати свої зобов'язання щодо офшорних платежів.
За матеріалами: investing.com
 

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