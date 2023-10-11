Долар втрачає оберти напередодні протоколу засідання ФРС та інфляції в США

У середу долар різко впав, слідуючи за зниженням прибутковості казначейських облігацій США, яке було обтяжене м'якими коментарями Федеральної резервної системи, оскільки трейдери чекають на протокол засідання з політики центрального банку, який буде оприлюднений сьогодні, у пошуках підказок про перспективи процентної ставки.

В останні дні низка представників ФРС дали зрозуміти, що центральному банку США, можливо, не потрібно буде посилювати грошово-кредитну довше, ніж передбачалося.

Президент ФРБ Атланти Рафаель Бостік заявив у вівторок, що центральному банку немає необхідності й надалі підвищувати вартість запозичень, а пізніше того ж дня президент ФРБ Міннеаполісу Ніл Кашкарі виступив із аналогічними зауваженнями.

Коментарі підштовхнули долар до двотижневого мінімуму щодо кошика валют на попередній сесії, при цьому індекс долара коливався біля цього рівня на початку азіатських торгів. Востаннє він становив 105,66.

Стерлінг виріс до тритижневого максимуму $1,2296, тоді як євро востаннє купувався на $1,0606, що недалеко від більш ніж двотижневого максимуму вівторка у $1,0620.

"ФРС відмовляється від подальшого підвищення ставок, і її тенденція до посилення ставок також може бути припинена до грудня", - сказав Тьєррі Візман, глобальний стратег Macquarie з валютних операцій та процентних ставок.

Прибутковість казначейських облігацій США також знизилася після «голубиних» коментарів ФРС: прибутковість дворічних облігацій, яка зазвичай відображає короткострокові очікування за процентними ставками, досягла місячного мінімуму в 4,9260% у вівторок. Востаннє вона була на рівні 4,9675%.

Базова прибутковість 10-річних облігацій становила 4,6468%.

Тепер основна увага приділяється протоколу вересневого засідання ФРС з політики, який буде опублікований пізніше в середу, і який може дати додаткові підказки щодо перспектив процентних ставок. Дані щодо інфляції в США будуть опубліковані наступного дня.

"Я думаю, що ринки будуть особливо зацікавлені в тому, чи виконає (Федеральний комітет відкритого ринку) додатковий прогноз підвищення на 25 базисних пунктів у своєму останньому точковому графіку", - сказала Керол Конг, валютний стратег Співдружності. Банк Австралії).

«Я думаю, що будь-які коментарі, які сприйматимуться як трохи «голубині», будуть знижувати прибутковость, і це може ще більше чинити тиск на долар США».

Австралійський долар виріс приблизно до тижневого максимуму в $0,6440, тоді як новозеландський долар досяг двомісячного максимуму $0,6050, чому трохи сприяв звіт про те, що Китай обмірковує нові заходи стимулювання.

Дві валюти-антиподи часто використовуються як ліквідні замінники юаня.

Китай сподівається збільшити дефіцит бюджету на 2023 рік, оскільки уряд готується провести новий раунд стимулювання, щоб допомогти економіці досягти річного цільового показника зростання, повідомило агентство Bloomberg News у вівторок.

«Ринки, як і раніше, дуже обережні щодо того, чи запровадить уряд великомасштабні стимули чи ні, враховуючи, що минулого року вони неохоче проводили якісь великомасштабні стимули. Тому я думаю, що ринки трохи не впевнені в тому, чи правдивий цей звіт», - сказав він. Конг ЦП.

"Якщо цей звіт правдивий і китайські чиновники запропонують великий пакет стимулюючих заходів, це, очевидно, підвищить курс юаня та валют, пов'язаних із китайською економікою".

Офшорний юань, який у вівторок досяг приблизно місячного максимуму 7,2700 за долар, востаннє купувався на позначці 7,2839.