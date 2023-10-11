Чиновники ФРС підштовхують Волл-стріт на тлі зниження прибутковості облігацій

Індекси Волл-стріт у вівторок закрилися зростанням, відзначивши зростання третій день поспіль, після того, як миролюбні коментарі представників Федеральної резервної системи США призвели до зниження прибутковості казначейських облігацій, оскільки інвестори обережно стежили за розвитком подій на Близькому Сході.

Після коментарів високопосадовців ФРС у понеділок президент ФРС Атланти Рафаель Бостік заявив, що центральному банку США немає необхідності надалі підвищувати відсоткові ставки і що він не бачить жодної рецесії у майбутньому.

Прибутковість 10-річних казначейських облігацій у вівторок перевищила свій 16-річний пік і чекала на найрізноманітніше одноденне падіння з серпня, оскільки відновилися торги на ринку облігацій США, який був закритий у понеділок через свята.

У вівторок ізраїльські повітряні сили завдали ударів по сектору Газа, зрівнявши із землею цілі райони густонаселеного та збіднілого анклаву, наповнивши морги палестинцями, у тому числі жінками та дітьми, оскільки він «помстився» за смертельні атаки ХАМАС на вихідних.

«Всі дивляться на конфлікт на Близькому Сході та на те, що відбувається з прибутковістю облігацій. Зниження прибутковості облігацій є сьогодні ключовим фактором», - сказав Джон Правін, керуючий директор і головний інвестиційний директор Paleo Leon.

Хоча м'які коментарі ФРС у вівторок допомогли акціям, а інвестори були оптимістичні щодо Близького Сходу, Правін сказав, що думка може змінитися, якщо, наприклад, бойові дії поширяться на інші країни регіону.

Пітер Туз, президент Chase Investment Counsel у Шарлоттсвіллі, штат Вірджинія, також пояснив зростання фондового ринку у вівторок зниженням прибутковості облігацій, незважаючи на те, що, за його словами, «рівень ризику у світі значно зріс».

«Дії вчора і сьогодні, враховуючи те, що сталося в Ізраїлі, справді здивували мене. Але втеча у безпечне місце призвела до того, що прибутковість казначейських облігацій впала настільки, що підштовхнула акції догори», - сказав Туз.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 134,65 пункту, або 0,4%, до 33 739,3, S&P 500 додав 22,58 пункту, або 0,52%, до 4 358,24, а індекс Nasdaq Composite додав 78, 61 пункт, або 0,58%, до 13 562,84.

Десять з 11 основних секторів, що входять до індексу S&P 500, просунулися вперед, при цьому лідером зростання став сектор комунальних послуг, у той час як найбільш відстаючим виявився сектор енергетики, який впав на 0,02% після ралі на 3,5% у понеділок .

Увечері у вівторок президент Федерального резервного банку Міннеаполісу Ніл Кашкарі заявив, що, на його думку, економіка США перебуває на шляху до м'якої посадки, коли інфляція повернеться до цільового рівня ФРС в 2%, але рівень безробіття не зросте різко.

Керуючий ФРС Крістофер Уоллер підтвердив рішучість центрального банку США знизити інфляцію до цільового рівня 2%.

За даними CME FedWatch tool, трейдери оцінюють ймовірність того, що відсоткові ставки залишаться незмінними у листопаді та грудні, приблизно у 86% та 73% відповідно.

Цього тижня увага інвесторів буде звернена на дані щодо інфляції, включаючи вересневі ціни виробників та споживчих цін, а також протокол вересневого засідання ФРС. П'ятниця - це час, коли серйозно розпочинається сезон звітності за третій квартал.

Акції PepsiCo зросли на 1,9% після того, як компанія з виробництва безалкогольних напоїв утретє цього року підвищила прогноз річного прибутку. Акції конкурента Coca-Cola зросли на 2,2%.

Акції Truist Financial зросли на 6,6% після повідомлення про те, що банк веде переговори щодо продажу свого страхового брокерського підрозділу приватної інвестиційної компанії Stone Point приблизно за 10 мільярдів доларів.

Акції Rivian Automotive додали 4,6% після того, як UBS підвищив рейтинг акцій виробника електромобілів із нейтрального до "купувати".

Число зростаючих емітентів на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 3,08 до 1; На Nasdaq співвідношення 2,12 до 1 було на користь зростаючих компаній.

Індекс S&P 500 встановив 11 нових 52-тижневих максимумів та 2 нових мінімуму; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 51 новий максимум та 178 нових мінімумів.

На біржах США з рук в руки перейшло 9,91 мільярда акцій порівняно зі ковзним середнім значенням 10,70 мільярда за останні 20 сесій.