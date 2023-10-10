Мінфін розмістив ОВДП на ₴21 мільярд

Міністерство фінансів 10 жовтня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 21 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив близько 21 млрд гривень в еквіваленті на проведеному аукціоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,286 млрд грн під 17,54% з погашенням через 1 рік; 4,219 млрд грн під 18,35% з погашенням через 1,7 р. та 5,018 млрд грн під 19,19% з погашенням через 3 роки.

Також було запропоновано ОВДП у доларах на 286 млн дол. під 4,78% з погашенням через 1 рік.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів випустило нові військові облігації на 3,5 млрд грн під назвою «Євпаторія», які тепер кожен громадянин може придбати у застосунку "Дія". Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%.





Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону 162 163* 164 Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207 Дорозміщення UA4000228449 Первинне розміщення UA4000228811 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 4000000 4000000 5000000 Дата розміщення 10.10.2023 10.10.2023 10.10.2023 Дата оплати за придбані облігації 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023 Дата оплати відсотків 03.04.2024 20.12.2023 03.04.2024 Дата оплати відсотків 02.10.2024 19.06.2024 02.10.2024 Дата оплати відсотків 18.12.2024 02.04.2025 Дата оплати відсотків 18.06.2025 01.10.2025 Дата оплати відсотків 01.04.2026 Дата оплати відсотків 30.09.2026 Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 91.55 95.95 Номінальний рівень дохідності, % 15.50 18.31 19.19 Термін обігу (днів) 357 616 1085 Дата погашення 02.10.2024 18.06.2025 30.09.2026 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2015591000 4474759000 6763735000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1305591000 4000000000 5000000000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 11503528000 17220523000 5000000000 Кількість поданих заявок, шт. 25 26 22 Кількість задоволених заявок, шт. 24 26 16 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.60 18.35 19.20 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.40 18.15 19.00 Встановлена дохідність, % 17.55 18.35 19.19 Середньозважена дохідність, % 17.54 18.35 19.19 Надходження до бюджету 1286265940.92 4219350583.21 5017658360.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Номер аукціону 165 Код випуску облігацій Первинне розміщення UA4000228829 (ном в іноз валюті США) Номінальна вартість 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 300000 Дата розміщення 10.10.2023 Дата оплати за придбані облігації 11.10.2023 Розмір купонного платежу на одну облігацію - Номінальний рівень дохідності, % 4.78 Термін обігу (днів) 365 Дата погашення 10.10.2024 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 320572000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 300000000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 300000000 Кількість поданих заявок, шт. 111 Кількість задоволених заявок, шт. 111 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.80 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.50 Встановлена дохідність, % 4.80 Середньозважена дохідність, % 4.78 Надходження до бюджету 286348632.78

Дані: Мінфін України