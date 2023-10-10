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Мінфін розмістив ОВДП на ₴21 мільярд

23:25 10.10.2023 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів 10 жовтня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 21 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив близько 21 млрд гривень в еквіваленті на проведеному аукціоні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,286 млрд грн під 17,54% з погашенням через 1 рік; 4,219 млрд грн під 18,35% з погашенням через 1,7 р. та 5,018 млрд грн під 19,19% з погашенням через 3 роки.

Також було запропоновано ОВДП у доларах на 286 млн дол. під 4,78% з погашенням через 1 рік.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів випустило нові військові облігації на 3,5 млрд грн під назвою «Євпаторія», які тепер кожен громадянин може придбати у застосунку "Дія". Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%.


Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті

Номер аукціону162163*164
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000187207Дорозміщення UA4000228449Первинне розміщення UA4000228811
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 4000000 4000000 5000000
Дата розміщення 10.10.2023 10.10.2023 10.10.2023
Дата оплати за придбані облігації 11.10.2023 11.10.2023 11.10.2023
Дата оплати відсотків 03.04.2024 20.12.2023 03.04.2024
Дата оплати відсотків 02.10.2024 19.06.2024 02.10.2024
Дата оплати відсотків  18.12.2024 02.04.2025
Дата оплати відсотків  18.06.2025 01.10.2025
Дата оплати відсотків   01.04.2026
Дата оплати відсотків   30.09.2026
Розмір купонного платежу на одну облігацію 77.50 91.55 95.95
Номінальний рівень дохідності, % 15.50 18.31 19.19
Термін обігу (днів) 357 616 1085
Дата погашення 02.10.2024 18.06.2025 30.09.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 2015591000 4474759000 6763735000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1305591000 4000000000 5000000000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 11503528000 17220523000 5000000000
Кількість поданих заявок, шт. 25 26 22
Кількість задоволених заявок, шт. 24 26 16
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 17.60 18.35 19.20
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 17.40 18.15 19.00
Встановлена дохідність, % 17.55 18.35 19.19
Середньозважена дохідність, % 17.54 18.35 19.19
Надходження до бюджету 1286265940.92 4219350583.21 5017658360.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Номер аукціону165
Код випуску облігацій Первинне розміщення UA4000228829 (ном в іноз валюті США)
Номінальна вартість 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 300000
Дата розміщення 10.10.2023
Дата оплати за придбані облігації 11.10.2023
Розмір купонного платежу на одну облігацію -
Номінальний рівень дохідності, % 4.78
Термін обігу (днів) 365
Дата погашення 10.10.2024
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 320572000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 300000000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 300000000
Кількість поданих заявок, шт. 111
Кількість задоволених заявок, шт. 111
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 4.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 4.50
Встановлена дохідність, % 4.80
Середньозважена дохідність, % 4.78
Надходження до бюджету 286348632.78

Дані: Мінфін України
 

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