Мінфін розмістив ОВДП на ₴21 мільярд

Міністерство фінансів 10 жовтня 2023 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 21 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив близько 21 млрд гривень в еквіваленті на проведеному аукціоні", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 1,286 млрд грн під 17,54% з погашенням через 1 рік; 4,219 млрд грн під 18,35% з погашенням через 1,7 р. та 5,018 млрд грн під 19,19% з погашенням через 3 роки.
Також було запропоновано ОВДП у доларах на 286 млн дол. під 4,78% з погашенням через 1 рік.
Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів випустило нові військові облігації на 3,5 млрд грн під назвою «Євпаторія», які тепер кожен громадянин може придбати у застосунку "Дія". Середня ставка дохідності на первинних аукціонах за цими облігаціями встановлена на рівні 18,31%.
Підсумки аукціонів державних облігацій в національній валюті
|Номер аукціону
|162
|163*
|164
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000187207
|Дорозміщення UA4000228449
|Первинне розміщення UA4000228811
| Номінальна вартість
| 1000
| 1000
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 4000000
| 4000000
| 5000000
| Дата розміщення
| 10.10.2023
| 10.10.2023
| 10.10.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 11.10.2023
| 11.10.2023
| 11.10.2023
| Дата оплати відсотків
| 03.04.2024
| 20.12.2023
| 03.04.2024
| Дата оплати відсотків
| 02.10.2024
| 19.06.2024
| 02.10.2024
| Дата оплати відсотків
|
| 18.12.2024
| 02.04.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 18.06.2025
| 01.10.2025
| Дата оплати відсотків
|
|
| 01.04.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 30.09.2026
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 77.50
| 91.55
| 95.95
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.50
| 18.31
| 19.19
|Термін обігу (днів)
| 357
| 616
| 1085
| Дата погашення
| 02.10.2024
| 18.06.2025
| 30.09.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 2015591000
| 4474759000
| 6763735000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 1305591000
| 4000000000
| 5000000000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 11503528000
| 17220523000
| 5000000000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 25
| 26
| 22
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 24
| 26
| 16
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.60
| 18.35
| 19.20
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 17.40
| 18.15
| 19.00
| Встановлена дохідність, %
| 17.55
| 18.35
| 19.19
| Середньозважена дохідність, %
| 17.54
| 18.35
| 19.19
|Надходження до бюджету
| 1286265940.92
| 4219350583.21
| 5017658360.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
|Номер аукціону
|165
|Код випуску облігацій
|Первинне розміщення UA4000228829 (ном в іноз валюті США)
| Номінальна вартість
| 1000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 300000
| Дата розміщення
| 10.10.2023
| Дата оплати за придбані облігації
| 11.10.2023
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| -
| Номінальний рівень дохідності, %
| 4.78
|Термін обігу (днів)
| 365
| Дата погашення
| 10.10.2024
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 320572000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 300000000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 300000000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 111
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 111
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 4.80
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 4.50
| Встановлена дохідність, %
| 4.80
| Середньозважена дохідність, %
| 4.78
|Надходження до бюджету
| 286348632.78
Дані: Мінфін України