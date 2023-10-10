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Нацбанк запустив онлайн-сервіс, де можна дізнатися про свої кредити в банках

 

Національний банк запустив онлайн-сервіс, за допомогою якого можна отримати інформацію про кредити в банках.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Впроваджуємо онлайн-сервіс з надання інформації з Кредитного реєстру НБУ з допомогою Системи BankID НБУ. Тут фізичні особи зможуть отримати інформацію про свої кредити в банках у розмірі від 100 мінімальних заробітних плат (зараз - 617 тис. грн)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що звіт з Кредитного реєстру не є офіційним документом, але дає можливість контролювати свої фінанси та в разі потреби уточнити інформацію, звернувшись до банку-кредитора.

Щоб отримати дані, потрібно перейти за посиланням та авторизуватися за допомогою Системи BankID НБУ.

У відповідь на онлайн-запит буде видано звіт з актуальною на момент подання запиту інформацією, зокрема, про:

* умови та забезпечення кредиту та стан виконання зобов'язань;
* найменування банку-кредитора та дату надання ним інформації до Кредитного реєстру НБУ.

Звіт може бути сформований та збережений у файл у форматі pdf.

У Кредитному реєстрі НБУ доступна інформація про кредити в банках України, в тому числі тих, що перебувають у стадії ліквідації.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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