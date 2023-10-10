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Доларові індекси слабо підвищуються у вівторок
15:42 10.10.2023 |
Доларові індекси демонструють слабкий підйом під час торгів у вівторок, водночас євро і фунт несуттєво зміцнюються щодо американської нацвалюти.
З одного боку, підтримку долару надає підвищення попиту на активи "тихої гавані" на тлі тривалої нестабільності на Близькому Сході, спричиненої загостренням палестино-ізраїльського конфлікту. Водночас долар відчуває певний тиск через можливу відмову ФРС від подальшого посилення грошово-кредитної політики та з огляду на ймовірне збереження ключової відсоткової ставки на поточному рівні з урахуванням стрімкого зростання прибутковості американських держоблігацій.
Судячи з котирувань ф'ючерсів на рівень ставки, шанси на те, що американський ЦБ збереже її незмінною (на рівні 5,25-5,5% річних) за підсумками засідання 31 жовтня - 1 листопада, трейдери оцінюють у 82%, за даними CME FedWatch. Імовірність підйому ставки на 25 базисних пунктів у грудні становить близько 30% проти 40% тиждень тому, повідомляє MarketWatch.
Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, додає 0,01%. Водночас ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, зростає на 0,06%.
Курс євро становить $1,0580 порівняно з $1,0569 на закриття ринку в понеділок.
Фунт торгується на рівні $1,2247 проти $1,2239 за підсумками попередньої сесії.
Курс долара до єни становить 149,02 єни порівняно з 148,51 днем раніше. Євро перебуває в районі 157,66 єни порівняно зі 156,95 єни в понеділок.
Тим часом курс ізраїльської нацвалюти опустився до мінімуму з 2016 року і становить 3,95 шекеля за $1. Це спонукало Банк Ізраїлю провести першу валютну інтервенцію приблизно за два роки, причому вона вперше була спрямована саме на запобігання подальшому падінню шекеля та надання достатньої ліквідності, зазначає Trading Economics. ЦБ продав на відкритому ринку іноземну валюту на суму близько $30 млрд.
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