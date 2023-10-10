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Обсяг 3-міс. депосертифікатів в обігу знизився ще на 17,2 млрд грн

13:56 10.10.2023 |

Фінанси

 

Національний банк України (НБУ) на останньому тендері з продажу тримісячних депозитних сертифікатів у п'ятницю, 6 жовтня, збільшив їхню реалізацію до 29,86 млрд грн з 4,48 млрд грн тижнем раніше.

Згідно з інформацією Нацбанку, водночас з урахуванням погашення раніше випущених паперів їхній обсяг в обігу впав ще на 17,2 млрд грн після скорочення на 12,6 млрд грн тижнем раніше - до 183,5 млрд грн.

Зазначається, що кількість банків-учасників збільшилася більш ніж удвічі - до 40 із 17 попереднього тижня.

Щодо тендерів із продажу депозитних сертифікатів "овернайт", то минулого тижня обсяг їх розміщення коливався від 252,4 млрд грн до 295,3 млрд грн серед 54-59 банків, а цього понеділка зріс до 303,1 млрд грн.

Обсяг обов'язкових резервів з 11 вересня до 10 жовтня становить 330,5 млрд грн, що на 32 млрд грн більше, ніж у попередньому періоді.

Як повідомлялося, з 15 вересня НБУ знизив облікову ставку з 22% до 20% річних, слідом за чим аналогічно до 20% знизилася ставка за тримісячними депозитними сертифікатами і за ДС овернайт - з 18% до 16%.

Центробанк також скоригував параметри операційного дизайну монетарної політики, знизивши із 70% до 35% частку залишків строкових депозитів фізичних осіб, що враховується при розрахунку ліміту вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати.

Крім того, Нацбанк з кінця липня 2022 року утримує офіційний курс гривні $36,5686 грн/$1, з 3 жовтня перейшов у режим керованої гнучкості обмінного курсу. Водночас регулятор не очікує різких стрибків у попиті на валюту і збирається утримувати динаміку курсу в межах, які б забезпечували привабливість гривневих активів.

Заявки на купівлю тримісячних ДС банки можуть подавати як до НБУ, так і на міжбанківському ринку в межах зазначеного вище ліміту. Нацбанк розміщує їх щоп'ятниці.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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