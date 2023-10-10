Європейські акції зросли; Спікери ФРС заспокоюють нерви

Європейські фондові ринки зросли у вівторок, оскільки інвестори знову зосередили свою увагу на потенційних діях центрального банку, водночас стежачи за конфліктом на Близькому Сході.

О 09:25 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 1,2% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 1,2%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,8%.

На світові фондові ринки повернувся певний ступінь спокою: європейські індекси відновилися після втрат на попередній сесії, чому сприяли дещо миролюбні коментарі представників Федеральної резервної системи, які допомогли заспокоїти нерви, виснажені конфліктом між Ізраїлем і Хамас.

Віце-голова ФРС Філіп Джефферсон заявив, що центральний банк може «діяти обережно» при ухваленні рішення про те, чи виправдано якесь подальше підвищення ставок, тоді як президент ФРС Далласа Лорі Логан зазначила, що зростання прибутковості казначейських облігацій може утримати ФРС від підвищення ставок.

Ряд представників ФРС мають виступити пізніше у вівторок, напередодні публікації протоколу вересневого засідання з грошово-кредитної політики у середу, а потім даних щодо індексу споживчих цін США у четвер.

Крім того, щорічні зустрічі МВФ та Світового банку в Марокко йдуть повним ходом, і президент Європейського центрального банку Крістін Лагард має намір виступити пізніше під час сесії.

У вівторок економічні дані стосовно Європи досить порожні, основною публікацією стали дані щодо промислового виробництва Італії за серпень.

Очікується, що це покаже річне падіння на 5,0%, що є погіршенням порівняно з падінням на 2,1% попереднього місяця, що вказує на труднощі, з якими стикається регіон.

Проте були й хороші новини про інфляцію: дані дослідника ринку Kantar показали, що до жовтня інфляція у продуктових магазинах Великобританії знизилася до найнижчого рівня за 15 місяців. Проте річна інфляція продуктових магазинів, як і раніше, становила 11% за чотири тижні вересня, порівняно з 12,2% у вересневому звіті.

Що стосується корпоративних доходів, акції BMW зросли на 2% після того, як німецький автовиробник оголосив, що груповий продаж його електромобілів з акумуляторною батареєю зріс трохи менш ніж на 80% у річному обчисленні в третьому кварталі 2023 року. Загальний обсяг продажів групи збільшився на 5,8% у цьому кварталі та на 5,1% за перші дев'ять місяців року.

PepsiCo збирається опублікувати свої результати пізніше під час сесії, при цьому гігант безалкогольних напоїв, швидше за все, повідомить про зростання виручки у третьому кварталі.