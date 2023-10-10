Фінансові новини
- |
- 10.10.23
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,53 грн/$1
12:49 10.10.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 кв 10 жовтня 2023 року.
|Показник
|09.10.2023
|10.10.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.5623
|36.5268
|-0.1
Данные: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Партнер Єрмака за пів року різко наростив бізнес у кіно, будівництві та виробництві дронів, – ЗМІ
ТОП-НОВИНИ
|Україна розпочала консультації з інвесторами щодо реструктуризації $20 млрд держборгу – Reuters
|Коболєв став радником президента Молдови
|ВАКС закрив справу «Роттердам+»
|В Україні заарештували активи трьох російських олігархів на 17 млрд грн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Обсяг 3-міс. депосертифікатів в обігу знизився ще на 17,2 млрд грн
|Європейські акції зросли; Спікери ФРС заспокоюють нерви
|НБУ укріпив довідковий курс гривні до 36,53 грн/$1
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.10.23
|Азіатські акції зростають після коментарів ФРС та уваги ринків до подій на Близькому Сході
|Долар падає, оскільки м'яка мова ФРС знижує очікування щодо відсоткової ставки
|Індекси Волл-стріт зросли, оскільки інвестори стежать за новинами про конфлікт на Близькому Сході
Бізнес
|Кількість українських айтівців на аутсорсі та в продукті вперше за довгий час зрівнялися, конкуренція наростає — дослідження DOU
|Google Pixel Watch 2 - Snapdragon W5+ Gen 1, 24 години роботи, швидка зарядка, IP68 і сервіси Google за ціною від $350
|Google Pixel 8 Pro - Tensor G3, 50-МП камера з OIS, оптичний зум 5x, 120-Гц дисплей LTPO AMOLED та Android 14 за ціною від $999
|Google Pixel 8 - дев'ятиядерний чип Tensor G3, 50-МП камера з OIS, 120-Гц дисплей і Android 14 за ціною від $699
|ChatGPT може збільшити продуктивність в IT на 30-40% - дослідження SoftServe
|$150 тис. — перший штраф за «неправильне паркування» супутника
|TikTok обмежено тестує передплату без реклами за $4,99 на місяць