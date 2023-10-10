Азіатські акції зростають після коментарів ФРС та уваги ринків до подій на Близькому Сході

Азіатські акції виросли у вівторок слідом за зростанням на Волл-стріт та подорожчанням облігацій, чому сприяли миролюбні заяви Федеральної резервної системи, тоді як ціни на нафту трохи знизилися після стрибка в понеділок, а ринок, як і раніше, зосереджений на конфлікті на Близькому Сході.

Показник MSCI акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону за межами Японії о 03:35 EET зріс на 1,2%.

Японський індекс Nikkei виріс на 2,4%, а австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс четверту сесію поспіль, додавши 1,2%.

Високопоставлені представники ФРС зазначили у понеділок, що зростання прибутковості казначейських облігацій може утримати ФРС від подальшого підвищення ставок, що допоможе стимулювати зростання цін на облігації після того, як ринки США та Токіо були закриті напередодні.

Проте ринки уважно стежили за військовими зіткненнями між Ізраїлем та палестинським ісламістським угрупованням Хамас після раптового удару Хамаса у суботу, внаслідок якого загинули сотні ізраїльтян.

З того часу ізраїльські військові заявили, що призвали безпрецедентні 300 000 резервістів і запроваджують повну блокаду сектору Газа, що підвищує очікування можливого наземного нападу.

"Поки що рано оцінювати значний вплив того, що відбувається на Близькому Сході, і те, що це насправді означає для ринків", - сказав Керрі Крейг, стратег глобального ринку в JPMorgan Asset Management.

«Якщо це займе багато часу і ми залучимо до цього більше учасників, очевидно, що це вплине на ринок».

Індекс Hang Seng та базовий китайський індекс CSI300 відкрилися зростанням на 1,2% та 0,5% відповідно.

Найбільший у Китаї забудовник приватної нерухомості Country Garden Holdings попередив у вівторок вранці, що він, можливо, не зможе виконати всі свої зобов'язання з офшорних платежів у строк або протягом відповідних пільгових періодів, що чинить тиск на проблемний сектор нерухомості країни.

У понеділок фондові індекси США закрилися зростанням: акції енергетичних компаній зросли разом із цінами на нафту. Енергетичний індекс S&P 500 збільшився на 3,5%.

Початковою реакцією ринків на основні геополітичні події на Близькому Сході було неприйняття ризику, йдеться у замітці аналітиків Національного банку Австралії.

«Проте цікаво відзначити, що масштаби кроків були відносно обмеженими, і в багатьох випадках не всі кроки були підтримані», - сказали вони.

Спотове золото зросло на 2% до $1864,69 за унцію після досягнення тижневого максимуму у понеділок, оскільки інвестори шукали безпечну гавань.