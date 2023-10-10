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АНАЛІТИКА

Долар падає, оскільки м'яка мова ФРС знижує очікування щодо відсоткової ставки

08:17 10.10.2023 |

Фінанси

 

Долар ослаб у вівторок разом із очікуваннями за відсотковими ставками в США та падінням прибутковості казначейських облігацій, оскільки інвестори помітили невелику зміну тону представників Федеральної резервної системи.

Єна зберегла невелике зростання, оскільки насильство на Близькому Сході сприяло купівлі активів-притулків, і востаннє торгувалася на рівні 148,34 за долар. Швейцарський франк також виріс та піднявся до позначки 0,9045 за долар.

Євро виріс на 0,1% на початку азіатських торгів до $1,0580. Курс ізраїльського шекелю стабілізувався на рівні 3,95 за долар, що неподалік майже восьмирічного мінімуму, після того як центральний банк пообіцяв продати іноземну валюту на суму 30 мільярдів доларів.

Інвестори готуються до затяжного конфлікту після того, як напад палестинських бойовиків на вихідних і дії Ізраїлю у відповідь забрали життя понад 1500 людей.

Однак коментарі двох представників ФРС відразу змінили настрої та прогнози ставок у США після того, як вони зазначили, що недавній розпродаж облігацій може звести нанівець необхідність подальшого підвищення ставок.

"Якщо довгострокові процентні ставки залишаться підвищеними через більш високі премії, можливо, буде менше необхідності підвищувати ставку за фондами ФРС", - заявила президент ФРБ Далласа Лорі Логан, що є помітним відходом від раніше войовничої риторики.

Віце-голова ФРС Філіп Джефферсон заявив, що центральному банку доведеться «діяти обережно» з огляду на недавнє зростання прибутковості. Очікувана ціна ф'ючерсів на ймовірність нового підвищення ставки ФРС цього року впала в понеділок з більш ніж 40% минулого тижня до приблизно 26%.

Декілька інших чиновників, включаючи голову ФРС Крістофера Уоллера, планують виступити сьогодні. Ринки уважно стежитимуть за їхніми коментарями, щоб отримати подальші підказки про шлях політики (ФРС)», - заявила стратег ЦБ Керол Конг у замітці.

Зростаюча прибутковість десятирічних казначейських облігацій впала більш ніж на 13 базисних пунктів до 4,63% на відкритті в Токіо у вівторок, як через зниження ставок, так і через ставку на безпечну гавань після закриття готівкового ринку на честь Дня Колумба в понеділок.

Стерлінг трохи зміцнився до долара і перебуває на рівні $1,2244. По відношенню до австралійського та новозеландського долара долар також був трохи слабшим: австралійський долар зріс на 0,2% до $0,6420, а ківі - на 0,2% до $0,6031.

Повернення Китаю після тижневої перерви змусило трейдерів знову зосередитися на денній зміні торгового коридору юаня, який протягом кількох тижнів поспіль був набагато міцнішим за очікування ринку.

Напередодні відкриття оншорних торгів юань утримав зростання за ніч, торгуючись трохи вище за свою 50-денну ковзну середню на офшорному ринку на рівні 7,2876 за долар.
За матеріалами: investing.com
 

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