Індекси Волл-стріт зросли, оскільки інвестори стежать за новинами про конфлікт на Близькому Сході

Основні індекси Волл-стріт закрилися зростанням у понеділок, тоді як акції енергетичних компаній зросли, оскільки інвестори перетравили останні новини про конфлікт між Ізраїлем та палестинським угрупуванням ісламізму ХАМАС.

Ізраїльські військові заявили, що призвали резервістів і ввели повну блокаду сектору Газа, що є ознакою того, що вони можуть планувати там наземну операцію, щоб перемогти ХАМАС, який на вихідних розпочав смертоносну атаку.

Але ближче до вечора високопосадовець ХАМАС заявив, що група відкрита для обговорення можливого перемир'я з Ізраїлем. Президент США Джо Байден заявив, що доручив своїй команді координувати свої дії з регіональними партнерами, щоб запобігти всім, хто намагається скористатися ситуацією.

Новини про конфлікт спровокували зростання цін на нафту через проблеми з постачанням. Але фондовим індексам вдалося звернути назад попереднє зниження завдяки більш м'яким коментарям офіційних осіб Федеральної резервної системи.

В результаті інвестори, схоже, переорієнтувалися на питання, які більшою мірою орієнтовані на США, сказав Джон Августін, головний інвестиційний директор Huntington National Bank у Колумбусі, штат Огайо.

«Фондовий ринок та інвестори зосереджені на двох речах: економіці та доходах. Економіка США не сповільнюється, і очікується, що доходи вийдуть з рецесії. Звіти розпочнуться цього тижня», - сказав Огастін.

«Ці фундаментальні показники мають на ринку більший вплив, ніж жахливі геополітичні заголовки вихідних, так само, як вони були більш впливовими, ніж сильний звіт про зайнятість та побоювання з приводу ФРС у п'ятницю».

Ринок облігацій США було закрито у понеділок у зв'язку з Днем Колумба, також відомим як День корінних народів.

Тим часом представники ФРС зазначили, що недавнє зростання прибутковості за довгостроковими казначейськими облігаціями США, яке безпосередньо впливає на вартість фінансування для домогосподарств та бізнесу, може утримати ФРС від подальшого підвищення короткострокової процентної ставки. Це послабило деякі побоювання серед інвесторів у акції.

Промисловий індекс Dow Jones зріс на 197,07 пунктів, або 0,59%, до 33 604,65. Індекс S&P 500 додав 27,16 пунктів, або 0,63%, до 4 335,66, а індекс Nasdaq Composite додав 52,90 пунктів, або 0,39%, до 13 484,24.

Після зростання до 19,6 протягом сесії індекс волатильності CBOE, який часто називають «індикатором страху» Волл-стріт, завершився на позначці 17,70.

Але традиційні активи-притулку, як і раніше, мали попит: золото зросло на 1,6%, хоча індекс долара США відмовився від попередніх успіхів і знизився на 0,18%.

Зростання цін на нафту сприяло зростанню енергетичного сектора S&P, який у результаті зріс на 3,5%, що зробило його найбільшим приростом серед 11 основних секторів промисловості, що входять до індексу S&P 500.

United Airlines, Delta Air Lines та American Airlines призупинили прямі рейси до Тель-Авіва. Акції авіакомпаній, які також постраждали від зростання цін на нафту, впали більш ніж на 4% кожна. Це чинило тиск на індекс S&P 500 Passenger Airlines, який втратив 3,7%.

Після новин з Ізраїлю оборонні компанії виросли: індекс S&P 500 Aerospace & Defence виріс на 5,6%, що стало найбільшим одноденним відсотковим приростом з листопада 2020 року. Лідерами зростання стали акції Northrop Grumman, що піднялися на 11,4%, та L3Harris Technologies, що піднялися на 9,96%.

Біржові фонди, пов'язані з Ізраїлем, розпродавалися: iShares MSCI Israel ETF впав на 7%, а ARK Israel Innovative Technology ETF впав на 5%.

Число зростаючих емітентів на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 2,19 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,03 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив вісім нових 52-тижневих максимумів та 19 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 37 нових максимумів та 326 нових мінімумів.

На біржах США перейшло з рук в руки 8,71 мільярда акцій порівняно із середнім показником 10,68 мільярда за останні 20 сесій.