Долар США дорожчає, ізраїльська нацвалюта впала на 2%

Курс долара США зростає в понеділок через підвищення попиту на активи "тихої гавані" у зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході.

Важливою подією, яка може суттєво вплинути на валютний ринок, цього тижня стане публікація протоколу вересневого засідання Федеральної резервної системи й даних про зміну споживчих цін у США у вересні. Їх оприлюднять відповідно в середу й четвер.

Євро торгується в районі $1,053 порівняно з $1,059 за підсумками минулої сесії.

Вартість єдиної європейської валюти перебуває зараз у районі 157,05 єни порівняно зі 158,10 єни в п'ятницю.

Курс долара дещо ослаб і становить 149,17 єни проти 149,30 єни на кінець попереднього торгового дня. Проте японська нацвалюта продовжує залишатися близько до мінімуму за останні 11 місяців, зазначає Trading Economics.

Фунт стерлінгів торгується на рівні $1,2168 порівняно з $1,2239 на закриття попередніх торгів. Курс євро становить 0,8652 фунта проти 0,8651 фунта.

Розрахований біржею ICE індекс DXY, що показує вартість долара США щодо шести основних світових валют, під час торгів піднявся на 0,4%. Ширший індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, збільшився на аналогічну величину.

У суботу із Сектора Гази було завдано ракетних ударів по південних і центральних районах Ізраїлю. Десятки бойовиків радикального палестинського угруповання ХАМАС на вантажівках і парапланах проникли із Сектора Гази на територію Ізраїлю.

Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" у зв'язку з масштабними атаками ХАМАС. Ізраїльська влада офіційно перевела країну в стан війни.

Курс ізраїльської нацвалюти в понеділок падає приблизно на 2% і є на рівні 3,93 шекеля за $1.