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Кожен дев'ятий українець ставав жертвою шахраїв з початку воєнного стану
14:01 09.10.2023 |
З початку повномасштабного вторгнення жертвами шахраїв стали 11% українців. Найчастіше ошукують під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті. Про це свідчать дані опитування, яке Національний банк України провів разом з компанією Опендатабот.
Опитування пройшли понад 112 900 користувачів. За його результатами виявилося, що кожен дев'ятий опитаний (11%) ставав жертвою шахраїв з початку повномасштабного вторгнення.
"Злочинці адаптували шахрайські схеми під сьогодення та ошукували людей, прикидаючись банками чи обіцяючи фінансову допомогу від держави, міжнародних та благодійних організацій", - йдеться в повідомленні.
Також результати опитування свідчать, що найчастіше злочинці ошукують молодь у віці 18-24 років (14% опитаних) та людей старше за 65 років (11,5%).
Майже третина ошуканих втратили близько 500 грн, ще чверть опитаних позбулися понад 5000 грн.
Більшість шахрайських випадків сталася під час купівлі чи продажу товарів в інтернеті - 52,7%. Друге за популярністю місце посідає таке шахрайство, як фішингові посилання - 18,6%. Далі в списку поширених шахрайських схем - злам акаунтів у соцмережах (12%) та виманювання інформації телефоном (10,2%).
"Більшість випадків, коли громадяни втрачають свої кошти, виникають через розголошення ними даних своєї платіжної картки, одноразових паролів для підтвердження операцій, даних для входу до інтернет-банкінгу", - зазначає директор департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ Андрій Поддєрьогін.
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