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АНАЛІТИКА

Китайський ринок акцій знизився на початку тижня, Гонконг та Сідней закрилися у плюсі

13:57 09.10.2023 |

Фінанси

 

Фондові індекси Австралії та Гонконгу помірно зросли за підсумками торгів у понеділок, тоді як китайський індикатор знизився.

Світові інвестори стежать за розвитком ситуації на Близькому Сході, де у суботу ХАМАС атакував Ізраїль, пише Trading Economics.

Трейдери також чекають на статдані про китайську інфляцію і зовнішню торгівлю, які будуть оприлюднені пізніше цього тижня.

Ранкові торги на Гонконгській фондовій біржі були скасовані через тайфун, що наближається. Біржі Південної Кореї та Японії були закриті у зв'язку зі святами.

Китайський індекс Shanghai Composite у понеділок втратив 0,44%, гонконгський Hang Seng додав 0,18%. Весь минулий тиждень китайський ринок було закрито у зв'язку зі святами.

У Шанхаї лідерами зниження стали акції Innovent Biologics (4,2%), BYD Electronic (3,9%), Wuxi Biologics (2,9%) та Haidilao Intl. (2,2%).

Серед лідерів зростання в Гонконгу виявилися папери енергетичних компаній, що подорожчали за нафтою. Капіталізація PetroChina Co. збільшився на 2,6%, CNOOC Ltd. - на 2,3%.

Австралійський індекс S&P/ASX 200 зріс на 0,23%.

Ціна паперів Fortescue Metals у Сіднеї знизилася на 1,9%, Macquarie Group - на 0,6%.

Акції найбільших австралійських банків, включаючи Westpac Banking, ANZ Group, Commonwealth Bank та National Australia Bank, завершили торги змінами в межах 0,1%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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