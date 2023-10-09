Нацбанк встановив нові ознаки дефолту боржника

Національний банк продовжує поступово повертати вимоги до банків, які були тимчасово послаблені на початку повномасштабного вторгнення, зокрема стосовно здійснення оцінки кредитного ризику. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

З 31 жовтня 2023 року відновлюються окремі вимоги Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.06.2016 №351 (зі змінами).

Зокрема, вимоги про визнання банком дефолту боржника, якщо боржник сплатив борг в обсязі менше, ніж обсяг доходів, визнаний банком, або відбулося зменшення відсоткової ставки за кредитом більш ніж на 30% від первинних умов договору, що не спричинене зміною ринкових умов.

Водночас ґрунтуючись на визначених у Положенні №351 принципах оцінки кредитного ризику, запроваджуються додаткові ознаки дефолту боржників - юридичних осіб, активи яких оцінюються на індивідуальній основі. До таких ознак належать, зокрема:

- значне пошкодження або знищення майна, необхідного для здійснення боржником операційної діяльності;

- розташування всього або значної частини бізнесу боржника на територіях, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих РФ;

- втрата ринків збуту або спроможності здійснювати діяльність;

- фінансовий стан боржника, що свідчить про його неспроможність забезпечувати виконання зобов'язань зі сплати відсотків перед усіма банками-кредиторами та іншими кредиторами - фінансовими установами.

"Такі ознаки опрацьовані зі Світовим банком та вже застосовані Національним банком під час оцінки стійкості банків і банківської системи у 2023 році в межах оцінки якості активів для контролю за дотриманням банками принципів оцінки кредитного ризику, визначених у Положенні №351", - йдеться в повідомленні.

У НБУ зазначили, що банки почнуть враховувати запроваджені ознаки дефолту боржників під час здійснення оцінки кредитного ризику, починаючи з 31 жовтня 2023 року. Відповідні ознаки мають бути відображені в системах управління проблемними активами банків.

Крім того, з 2024 року відновлюється дія вимог щодо оновлення та подання банками до Національного банку планів відновлення діяльності банків та банківських груп.

Оновлення планів має здійснюватися з урахуванням оновленої стратегії, бізнес-плану та фактичних показників фінансового стану банку/банківської групи, загальної ситуації в банківській системі та стрес-тестування, здійсненого із застосуванням щонайменше одного загальноринкового стрес-сценарію.

Оновлені плани відновлення діяльності банки мають подати Національному банку до 1 жовтня 2024 року.

"Поступове відновлення пруденційних вимог сприятиме своєчасній, обґрунтованій та повноцінній оцінці банками ризиків, знизить рівень невизначеності та системних загроз для банківського сектору задля збереження спроможності кредитувати для відновлення економіки", - наголосили в Нацбанку.