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Нацбанк збільшив чистий продаж валюти за тиждень до $1,1 мільярда
09:24 09.10.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком у перший тиждень жовтня та після переходу до режиму керованої гнучкості курсу, зріс до $1,15 млрд з $617,1 млн тижнем раніше, повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний у Facebook.
"Чи багато це? Однозначно так. Але чи завелика ця плата за відмову від фіксації курсу та уникнення кризових наслідків від тривалого збереження цього режиму? Точно ні", - зазначив він.
Пишний зазначив, що щодня обсяг інтервенцій з продажу валюти знижувався. "Майже половину з наведеного обсягу було продано в перший день після переходу до керованої гнучкості курсу. Надалі попит поступово зменшувався, а у четвер і п'ятницю чистий продаж валюти НБУ був навіть нижчим, ніж у середньому за день у вересні, тобто до переходу до керованої гнучкості курсу", - уточнив голова Нацбанку.
Пишний також наголосив, що на готівковому валютному ринку все стабільно: немає ані значних коливань, ані ажіотажного попиту.
"Починаючи з середи тривожність на ринку повільно згасає. Очікуємо, що вона остаточно вщухне вже найближчими днями", - підсумував голова НБУ
Загалом за тиждень долар в обмінниках подорожчав лише приблизно на 13 копійок - до рівня 38,13 грн/$1, хоча у день зміни режиму його курс сягав 38,3 грн/$1.
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