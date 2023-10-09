Напад на Ізраїль підвищує привабливість золота та активів-прихістків

Насильство в Ізраїлі, що спалахнуло цими вихідними, спонукає переходити до активів-прихістків, оскільки інвестори уважно стежать за подіями на Близькому Сході, щоб оцінити геополітичний ризик для ринків.

Бойовики з палестинського угруповання ХАМАС у суботу здійснили безпрецедентну атаку на територію Ізраїлю. Західні країни на чолі зі Сполученими Штатами засудили напад та пообіцяли підтримку Ізраїлю.

Аналітики заявили на вихідних, що геополітичний ризик, що росте, приведе до купівлі таких активів, як золото і долар, і збільшить попит на казначейські облігації США, які агресивно розпродувалися. Коли у понеділок розпочалися торги в Азії, ці теми проявилися. Ф'ючерси на американські акції впали, тоді як нафта, золото та казначейські облігації підскочили.

"Це хороший приклад того, чому людям потрібне золото у своїх портфелях. Це ідеальний захист від міжнародних потрясінь", - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities, який передбачив, що долар також виграє.

"Щоразу, коли відбуваються міжнародні заворушення, долар зміцнюється", - сказав Карділло.

В останні тижні ринки реагували на очікування того, що процентні ставки в США залишатимуться високими протягом тривалого часу. Прибутковість облігацій злетіла, тоді як долар США демонстрував смугу зростання. Тим часом акції третього кварталу зазнали різких втрат, але минулого тижня стабілізувалися.

"Схоже, що Волл-стріт зіткнулася з новим геополітичним ризиком після того, як Ізраїль оголосив війну Хамасу", - сказав Едвард Мойя, старший ринковий аналітик Oanda у Нью-Йорку.

Аналітики були зосереджені на впливі ціни на енергоносії, намагаючись оцінити хвильовий ефект. Ціни на нафту підскочили на понад 4 долари за барель на початку азіатських торгів у понеділок.

«Чи буде це масштабний ринковий момент, залежить від того, як довго він триватиме і чи будуть інші втягнуті в конфлікт», - сказав Браян Якобсен, головний економіст Додаток Wealth Management, про ситуацію в Ізраїлі.

Атаку ХАМАС було відкрито схвалено Іраном і Хезболлою, ліванськими союзниками Ірану.

«Видобуток іранської нафти зростає, але будь-який прогрес, якого вони домагаються за лаштунками зі США, буде різко підірваний святкуванням Іраном дій ХАМАС», - сказав Якобсен, додавши, що «можливі втрати видобутку мають значення, але вони не матимуть значення». Це буде потрясінням».

"Дуже важливо побачити, як відреагує Саудівська Аравія", - сказав Якобсен. Вашингтон намагається укласти угоду, яка б нормалізувала відносини між Ізраїлем і Саудівською Аравією.

Девід Коток, голова та головний інвестиційний директор Cumberland Advisors у Сарасоті, штат Флорида, сказав, що ситуація викликає занепокоєння, оскільки Сполучені Штати ослаблені дисфункцією у Вашингтоні. Республіканці шукають наступника поваленого спікера Палати представників Кевіна Маккарті, і насувається бюджетний конфлікт.

"Мене дуже турбують вибухонебезпечніші ситуації, які вимагають від США рішучості та обороноздатності США, яка страждає", - заявив Коток.