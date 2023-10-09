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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Долар та єна ростуть у пошуках безпеки, оскільки атака ХАМАС діє на нерви
07:49 09.10.2023 |
Долар-притулок і японська єна виросли у понеділок, оскільки насильство на Близькому Сході налякало ринки, а звіт про зайнятість у США дав долару додатковий імпульс.
Тим часом чутливі до ризику австралійські та новозеландські долари впали на тлі ослаблення азіатської торгівлі, оскільки Японія закрилася на канікули.
По відношенню до євро єна зросла більш ніж на 0,3% до 157,55, тоді як австралійський долар у якийсь момент упав приблизно на 0,7% і досяг сесійного мінімуму 94,84 єни.
Японську валюту востаннє купували по 149,19 за долар.
Настрій до ризику був крихким після того, як ізраїльські сили зіткнулися з бойовиками з палестинського угруповання ХАМАС минулими вихідними, через кілька годин після того, як бойовики здійснили раптовий напад на Ізраїль у найстрашніший день насильства в країні за 50 років.
"Як слід було очікувати, сьогодні вранці на ринках спостерігається велика невизначеність", - сказав Тоні Сікамор, ринковий аналітик IG Australia.
«Там, де деякі з цих кроків втечі від ризику будуть реалізовані у (валютному) просторі, долар залишиться в ціні... (і) єна має почати отримувати додаткову підтримку, але потенційно це більше про хрести».
Відносно долара євро впав на 0,2% до $1,0565, а фунт стерлінгів упав на 0,1% до $1,2218.
Індекс долара востаннє був вищим на 0,11% до 106,21, отримавши додаткову підтримку з боку п'ятничних даних, що показують, що зайнятість у США зросла у вересні максимально за вісім місяців, що потенційно може призвести до вищого, ніж очікувалося. зростання інфляції пізніше цього тижня.
«()Надзвичайно сильний звіт про зайнятість, ймовірно, триматиме (Федеральний комітет з відкритих ринків) насторожі, оскільки він стежитиме за ознаками того, що напружений ринок праці може перешкодити інфляції повернутися до 2% на стійкій основі», - кажуть економісти Wells Fargo.
Ще одне підвищення ставок до кінця року можливе, але на даний момент нашим базовим сценарієм залишається те, що останнє підвищення ставок в рамках циклу посилення відбулося в липні.
Ринкові ціни показують, що ймовірність того, що Федеральна резервна система збереже ставки на своєму листопадовому засіданні щодо політики, становить 82%.
Востаннє австралійський долар упав на 0,24% до $0,6369, а ківі впав на 0,24% до $0,5975.
В Азії Китай повертається зі свята Золотого тижня. Як показали офіційні дані у суботу, валютні резерви країни у вересні впали більше, ніж очікувалося.
Офшорний юань трохи знизився до рівня 7,3123 за долар минулого тижня.
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