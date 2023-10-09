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Індекси різко виросли разом із технологічними компаніями після звіту про зайнятість та уповільнення зростання заробітної плати

23:20 08.10.2023 |

Фінанси

 

У п'ятницю фондові індекси США зросли на чолі з акціями технологічних компаній, які різко зросли на закритті, оскільки інвестори оцінили звіт про зайнятість, який показав, що у вересні в США відбулося значне зростання найму при уповільненні зростання заробітної плати.

Індекси S&P 500 та Nasdaq зареєстрували найбільший денний процентний приріст з кінця серпня, а індекс S&P 500 зріс за тиждень, перервавши чотиритижневу смугу невдач.

Інформаційні технології зросли більше за всі сектори S&P 500, за ними йшли послуги зв'язку.

Спочатку акції впали після виходу даних про зайнятість, які показали, що зайнятість у США у вересні зросла найбільше за вісім місяців, але пізніше почали відновлюватися.

"У нас є економіка, яка сповільнюється, але не тремтить, і у вас є Федеральна резервна система з іншого боку", - сказав Роберт Павлік, старший портфельний менеджер Dakota Wealth у Ферфілді, штат Коннектикут.

Він також сказав, що індекс S&P 500, схоже, відскочив після того, як наблизився до своєї 200-денної ковзної середньої, яка зараз знаходиться на позначці 4208.

Спостерігачі за ринком зважують, чи ФРС може припинити підвищувати процентні ставки після нещодавнього різкого зростання прибутковості довгострокових казначейських облігацій США. У п'ятницю прибутковість 10-річних казначейських облігацій США досягла 16-річного максимуму.

Дані дня також показали зниження заробітної плати, що, можливо, пов'язане з тим, що більшість робочих місць, доданих минулого місяця, були в низькооплачуваних галузях.

Промисловий індекс Dow Jones виріс на 288,01 пункту, або 0,87%, до 33 407,58, S&P 500 додав 50,31 пункту, або 1,18%, до 4 308,5, а індекс Nasdaq Composite додав 211, 51 пункт, або 1,6%, до 13 431,34.

За тиждень індекс S&P 500 зріс на 0,5%, індекс Dow упав на 0,3%, а Nasdaq зріс на 1,6%.

Нещодавнє зростання відбулося різкими втратами акцій за вересень і третій квартал.

Інвестори чекають на дані щодо інфляції споживчих цін за вересень та індексу цін виробників, які вийдуть наступного тижня.

Інвестори також з нетерпінням чекають майбутнього сезону квартальної звітності, оскільки великі банки, включаючи JPMorgan Chase, мають звітувати наступного тижня.

Акції Exxon Mobil впали на 1,7% після того, як джерела повідомили в Reuters, що американський виробник нафти веде переговори про придбання Pioneer Natural Resources. Акції Pioneer підскочили на 10,4%.

Обсяг на біржах США становив 10,58 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,72 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число зростаючих випусків на Нью-Йоркській фондовій біржі перевищувало кількість падаючих у співвідношенні 1,96 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,73 до 1 було на користь компаній, що ростуть.

Індекс S&P 500 досяг шести нових 52-тижневих максимумів та 52 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 27 нових максимумів та 260 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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