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Чистий продаж НБУ в перший тиждень відмови від фіксованого курсу зріс до $1,15 млрд
23:53 06.10.2023 |
Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у перший тиждень жовтня, після переходу з вівторка з режиму фіксованого курсу до режиму його керованої гнучкості, зріс до $1 млрд 151,7 млн з $617,1 млн в останній тиждень вересня та $823,5 - $873,1 млн у попередні два тижні.
"Чи багато це? Однозначно так. Але чи велика ця плата за відмову від фіксації курсу та уникнення кризових наслідків від тривалого збереження цього режиму? Точно ні", - прокоментував зростання обсягу інтервенцій голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.
Як позитив він зазначив, що щодня обсяг інтервенцій з продажу валюти знижувався. "Майже половина з наведеного обсягу була продана в перший день після переходу до керованої гнучкості курсу. Надалі попит поступово зменшувався, а в четвер і п'ятницю чистий продаж валюти НБУ був навіть нижчим, ніж у середньому за день у вересні, тобто до переходу до керованої гнучкості курсу", - уточнив голова Нацбанку.
Він також зазначив, що за результатами п'ятниці гривня на міжбанку навіть дещо зміцнилася - на 0,1%, до 36,5827 грн/$1, тоді як з кінця липня 2022 року та до 3 жовтня Нацбанк утримував офіційний курс 36,5686 грн/$1 .
Крім того, цього тижня НБУ придбав $12,1 млн - востаннє стільки він купував наприкінці червня. За даними учасників ринку, центробанк придбав цю валюту наприкінці дня у четвер, утримавши гривню від зайвого зміцнення.
Пишний також наголосив, що на готівковому валютному ринку все стабільно: немає ні значних коливань, ні ажіотажного попиту.
Загалом за тиждень долар в обмінниках подорожчав лише приблизно на 13 коп. - до рівня 38,13 грн/$1, хоча у день зміни режиму його курс сягав 38,30 грн/$1.
"Починаючи з середи тривожність на ринку повільно згасає. Очікуємо, що вона остаточно вщухне вже найближчими днями", - підсумував голова НБУ.
Як повідомлялося, чистий продаж Нацбанку у вересні зріс до $2,691 млрд з $2,364 млрд у серпні і $1,93 млрд у липні, а міжнародні резерви за минулий місяць зменшилися на 1,7% - до $39,708 млрд після зниження у серпні на 3,2% із рекордного рівня $41,72 млрд.
Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $208,0 млн, тоді як продав $20 млрд 626,2 млн.
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