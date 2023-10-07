Чистий продаж НБУ в перший тиждень відмови від фіксованого курсу зріс до $1,15 млрд

Чистий продаж доларів Національним банком України (НБУ) у перший тиждень жовтня, після переходу з вівторка з режиму фіксованого курсу до режиму його керованої гнучкості, зріс до $1 млрд 151,7 млн з $617,1 млн в останній тиждень вересня та $823,5 - $873,1 млн у попередні два тижні.

"Чи багато це? Однозначно так. Але чи велика ця плата за відмову від фіксації курсу та уникнення кризових наслідків від тривалого збереження цього режиму? Точно ні", - прокоментував зростання обсягу інтервенцій голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

Як позитив він зазначив, що щодня обсяг інтервенцій з продажу валюти знижувався. "Майже половина з наведеного обсягу була продана в перший день після переходу до керованої гнучкості курсу. Надалі попит поступово зменшувався, а в четвер і п'ятницю чистий продаж валюти НБУ був навіть нижчим, ніж у середньому за день у вересні, тобто до переходу до керованої гнучкості курсу", - уточнив голова Нацбанку.

Він також зазначив, що за результатами п'ятниці гривня на міжбанку навіть дещо зміцнилася - на 0,1%, до 36,5827 грн/$1, тоді як з кінця липня 2022 року та до 3 жовтня Нацбанк утримував офіційний курс 36,5686 грн/$1 .

Крім того, цього тижня НБУ придбав $12,1 млн - востаннє стільки він купував наприкінці червня. За даними учасників ринку, центробанк придбав цю валюту наприкінці дня у четвер, утримавши гривню від зайвого зміцнення.

Пишний також наголосив, що на готівковому валютному ринку все стабільно: немає ні значних коливань, ні ажіотажного попиту.

Загалом за тиждень долар в обмінниках подорожчав лише приблизно на 13 коп. - до рівня 38,13 грн/$1, хоча у день зміни режиму його курс сягав 38,30 грн/$1.

"Починаючи з середи тривожність на ринку повільно згасає. Очікуємо, що вона остаточно вщухне вже найближчими днями", - підсумував голова НБУ.

Як повідомлялося, чистий продаж Нацбанку у вересні зріс до $2,691 млрд з $2,364 млрд у серпні і $1,93 млрд у липні, а міжнародні резерви за минулий місяць зменшилися на 1,7% - до $39,708 млрд після зниження у серпні на 3,2% із рекордного рівня $41,72 млрд.

Всього з початку цього року НБУ придбав на ринку $208,0 млн, тоді як продав $20 млрд 626,2 млн.