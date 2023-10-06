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АНАЛІТИКА

Міжнародні резерви України у вересні знизилися на 1,7%, до $39,7 млрд - НБУ

 

Міжнародні резерви України станом на 1 жовтня 2023 року, за попередніми даними, становили $39 млрд 708,2 млн, повідомив Національний банк України в п'ятницю на сайті.

"У вересні вони знизилися на 1,7% унаслідок інтервенцій НБУ з продажу валюти для покриття різниці між попитом та пропозицією на валютному ринку України та боргових виплат країни в іноземній валюті, які значною мірою були компенсовані надходженнями від міжнародних партнерів", - зазначив НБУ.

Він уточнив, що на валютні рахунки уряду в центробанку надійшло $3,329 млрд, з яких $1,592 млрд - макрофінансова допомога від ЄС, $1,25 млрд - грант від США через трастовий фонд Світового банку, $386,4 млн - від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) і $100 млн - від Світового банку під гарантію Великої Британії.

Водночас уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті $465,3 млн, з яких $388,9 млн - за обслуговування та погашення валютних ОВДП, $51,1 млн - борг перед Світовим банком. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду $882,1 млн.

Крім того, Нацбанк у вересні продав на валютному ринку $2,692 млрд, викупивши лише $0,7 млн, а переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) підвищила вартість фінансових інструментів на $12,9 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту", - зазначив НБУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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