Долар США зміцнюється до євро, єни та фунта стерлінгів на статданих

Курс долара США зростає до євро, єни та фунта під час торгів у п'ятницю на даних із американського ринку праці.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), піднімається на 0,32%. Тим часом індикатор WSJ Dollar, що відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, додає 0,29%.

Долар продовжує утримуватися поблизу найвищого рівня з листопада 2022 року на тлі ймовірності посилення політики ФРС.

Раніше міністерство праці США опублікувало дані, які засвідчили несподівано сильне зростання кількості робочих місць у країні у вересні: показник збільшився на 336 тис., тоді як консенсус-прогноз, який наводить Trading Economics, передбачав підйом на 170 тис.

У приватному секторі кількість робочих місць підскочила на 263 тис., у державному - зросла на 73 тис. При цьому рівень безробіття минулого місяця залишився незмінним і становив 3,8%, хоча аналітики прогнозували його зниження до 3,7%.

Опубліковані дані вказують на стійкість ринку праці, що зберігається, і здатність економіки США впоратися з подальшим підвищенням ключової ставки та її утриманням на високому рівні протягом тривалого періоду часу в рамках "яструбиного" курсу ФРС.

Поточна ситуація у сфері зайнятості країни за інших рівних умов може призвести до того, що зниження ставок розпочнеться пізніше, ніж передбачалося раніше, вважає Ліз Енн Сондерс, головний інвестиційний стратег компанії Charles Schwab.

Курс євро за даними на 16:26 EET становить $1,0522 порівняно з $1,0551 на закриття ринку в четвер, євро втрачає 0,27%.

Пара фунт/долар знижується на 0,21% і торгується на рівні $1,2167 порівняно з $1,2193 за підсумками попередньої сесії.

Вартість американської валюти до ієни піднялася на 0,5%, до 149,25 ієни з 148,51 днем раніше.

