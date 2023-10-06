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НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 36,5885 грн/$1
12:45 06.10.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 EET 6 жовтня 2023 року.
|Показник
|05.10.2023
|06.10.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.6236
|36.5885
|-0.10
Данные: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют
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