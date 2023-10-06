НБУ зміцнив довідковий курс гривні до 36,5885 грн/$1

Долар падає, але трейдери здебільшого трималися осторонь як на валютному ринку, так і на ринку казначейських облігацій США, оскільки сьогодні вони чатують на дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США у пошуках потенційних каталізаторів.