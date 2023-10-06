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АНАЛІТИКА

Європейські акції зростають; Виробничі замовлення у Німеччині зросли напередодні звіту про зайнятість у США

12:29 06.10.2023 |

Фінанси

 

Європейські фондові ринки в п'ятницю зросли в ході обережної торгівлі, оскільки інвестори очікують на вихід щомісячного звіту про зайнятість у США, який може задати тон наступній зміні процентної ставки Федеральної резервної системи.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,7% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,5%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,3%.

Настроям у п'ятницю сприяла публікація даних, що показують, що виробничі замовлення в Німеччині в серпні зросли на 3,9% у порівнянні з попереднім місяцем, що є різким покращенням порівняно з переглянутим падінням на 11,3% у попередньому місяці, чому сприяло сильне зростання продажів комп'ютерної, електронної та оптичної продукції.

Крім того, згідно з даними Halifax, ціни на житло у Великій Британії впали на 0,4% у вересні, що краще, ніж падіння на 1,8% у попередньому місяці.

Goldman Sachs очікує, що економічне зростання в єврозоні відновиться до 1,25%-1,5% у 2024 році, що більш ніж удвічі перевищує їхній прогноз зростання цього року приблизно на 0,5%.

Проте Goldman бачить ризики у податково-бюджетній політиці.

"Податково-бюджетна політика є основним ризиком для наздоганяючого економічного зростання Європи в 2024 році... зростання довгострокових процентних ставок і уповільнення номінального зростання вказують на ризики того, що може знадобитися більш різке бюджетне коригування, особливо в Італії", - заявили аналітики Goldman Sachs. , у примітці.

Лідери Європейського Союзу збираються зустрітися на саміті в Іспанії, який розпочнеться пізніше у п'ятницю, та збираються обговорити, як блок може підвищити свою конкурентоспроможність, бути в авангарді нових зелених та цифрових технологій та зменшити свою залежність від третіх країн. особливо Китай.

За даними Bloomberg News, лідери ЄС могли б також обговорити потенційну угоду зі США про торгівлю сталлю та алюмінієм, яка б запобігла повторному введенню мит епохи Трампа.

Однак у центрі уваги на цій сесії буде публікація звіту про зайнятість у США за вересень, оскільки він, ймовірно, стане ключовим фактором у наступному рішенні Федеральної резервної системи за процентною ставкою.

Це був неоднозначний тиждень для даних щодо ринку праці США: спочатку з більш високих, ніж очікувалося, вакансій станом на кінець серпня, а потім із нижчих, ніж очікувалося, показників зайнятості в приватному секторі від ADP. Кількість заявок на допомогу з безробіття в четвер збільшилася порівняно з попереднім тижнем, але виявилася трохи нижчою за очікування.

Центральний банк США зберіг ставку на незмінному рівні, коли вони зустрілися у вересні, але агресивна оцінка умов вказала на нове підвищення процентних ставок цього року, внаслідок чого прибутковість казначейських облігацій США злетіла до 16-річних максимумів.

Що стосується корпоративних новин, акції Aviva зросли на 7,9% після того, як газета Times повідомила, що принаймні два потенційні претенденти придивляються до страхової компанії.
За матеріалами: investing.com
 

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