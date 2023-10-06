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Ринки акцій Азії зростають за винятком японського
09:52 06.10.2023 |
Фондові індекси найбільших країн Азії зростають у ході торгів, слабке зниження демонструє лише японський ринок.
Проте поточний тиждень індикатори завершують у суттєвому мінусі на тлі підвищення прибутковості держоблігацій, зазначає Trading Economics.
Біржі материкового Китаю протягом тижня залишалися закритими у зв'язку з державними святами.
Споживчі витрати в Японії в серпні збільшилися на 3,9% щодо попереднього місяця і скоротилися на 2,5% у річному обчислені (мінімальне скорочення за п'ять місяців), згідно з опублікованими у п'ятницю офіційними даними. Аналітики в середньому прогнозували підвищення першого показника на 0,9% та падіння другого на 4,3%.
Японський індекс Nikkei 225 о 8:31 EET знизився менш ніж на 0,1%. З початку тижня індикатор втратив близько 2,5%.
До лідерів зниження входять акції нафтової компанії Inpex, що подешевшали на 2,6%, автомобільної Mitsubishi Motors - на 2,3%, виробника парфумерії та косметики Shiseido - на 1,9%.
Крім цього, знижується вартість паперів технологічних компаній, у тому числі Renesas Electronics (-2,4%), Tokyo Electron (-1,7%), Advantest (-1,7%), Panasonic (-1,9%).
Гонконгський індекс Hang Seng до 8:37 кв. збільшився на 1,5%.
Суттєвий підйом котирувань показують акції власника мережі ресторанів Haidilao International - на 3,2%, енергетичних ENN Energy та Hong Kong & China Gas - на 2,9% та 2,8% відповідно, фармацевтичної Sino Biopharmaceutical - на 2,6%. компанії Baidu Inc. - на 2,6%.
Також додали у ціні папери рітейлерів Alibaba та JD.com Inc. - на 1,6% та 1,2% відповідно, розробника ігор Netease Inc. - на 2,3%, виробника споживчої електроніки Xiaomi - на 1,4%.
Південнокорейський індекс Kospi о 8:32 EET збільшився на 0,3%.
Папери сталеливарної компанії Posco подорожчали на 0,6%, автовиробника Hyundai Motor - на 0,7%.
Водночас, котирування акцій Samsung Electronics Co., найбільшого світового виробника напівпровідникової продукції та смартфонів, опустилися на 0,5%, авіакомпанії Korean Air Lines - на 0,7%.
Австралійський S&P/ASX 200 додав із відкриття ринку 0,4%.
Капіталізація найбільших гірничодобувних компаній світу BHP та Rio Tinto підвищилася на 1,2% та 1,1% відповідно.
Крім цього зросли котирування акцій страховиків QBE Insurance Group та Medibank Private - на 2,7% та 2,3% відповідно, а також найбільших банків країни Commonwealth Bank - на 1,1%, Westpac Banking - на 2,1%, ANZ Group - на 0,9%, National Australia Bank - на 1,5% та Macquarie Group - на 0,5%.
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