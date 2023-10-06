Долар призупинив зростання, оскільки ринки очікують на дані про зайнятість у несільськогосподарському секторі США

Долар упав у п'ятницю, але трейдери здебільшого трималися осторонь як на валютному ринку, так і на ринку казначейських облігацій США, оскільки сьогодні вони чатують на дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі США у пошуках потенційних каталізаторів.

П'ятничний звіт про зайнятість послідує за серією стійких економічних даних США, які посилили яструбині заяви Федеральної резервної системи про підвищення ставок у довгостроковій перспективі та призвели до зростання прибутковості долара США та казначейських облігацій США.

Індекс долара, який раніше цього тижня досяг приблизно 11-місячного максимуму 107,34, востаннє зупинився на позначці 106,37, але продовжував зростати 12 тижнів поспіль.

"Тут є елемент підбиття підсумків перед публікацією дуже важливих даних", - сказав Родріго Катріл, старший валютний стратег Національного банку Австралії.

«Ми повинні пам'ятати, що зараз прибутковість казначейських облігацій США і долар, зокрема, дуже реагують на публікації позитивних даних, що надходять зі США, і тому сьогодні ввечері існує ймовірність феєрверку».

Широкий розпродаж світових державних облігацій також стабілізувався у п'ятницю: доходність 30-річних казначейських облігацій США склала 4,900% після стрибка вище 5% вперше з 2007 року на початку тижня.

Прибутковість облігацій рухається обернено пропорційно цінам.

Базова прибутковість 10-річних казначейських облігацій востаннє становила 4,7269%, а прибутковість дворічних облігацій - 5,0267%.

Пауза в ралі долара також дала такий необхідний перепочинок єні, яка востаннє коштувала 148,48 за долар.

Раптовий, але короткочасний стрибок приблизно на 2% до 147,30 за долар у вівторок викликав чутки про те, що японська влада могла втрутитися у валютний ринок, щоб підтриматиєну, що похитнулася, хоча дані Банку Японії (BOJ), схоже, говорять про зворотне.

«Чи будуть Банк Японії та/або (Міністерство фінансів) втручатися на різних рівнях... це, як і раніше, залишається питанням, що залежить від ширших валютних ринків і динаміки», - сказав Вішну Варатан, голова відділу економіки та стратегії Mizuho Bank.

"Валютні трейдери можуть встановлювати порогові значення, але їх слід попередити, що робити це слід обережно".

Євро впав на 0,03% до $1,0546 і за тиждень очікувє на зниження на 0,25%, продовживши серію втрат 12-й тиждень поспіль.

Стерлінг впав на 0,03% до $1,2188 і також приготувався до втрат п'ять тижнів поспіль, борючись із домінуючим доларом.

"Обстановка залишається такою, на якій ФРС висовує свою яструбину шию набагато далі, ніж Європейський центральний банк, Банк Англії, Резервний банк Австралії (і) Банк Японії", - сказав Тьєррі Візман, глобальний стратег Macquarie щодо валютних ринків і процентних ставок.

Австралійський долар впав на 0,05% до $0,6367, а новозеландський долар зріс на 0,11% до $0,59695 після того, як обидві валюти-антиподи впали на початку тижня через рішення своїх центральних банків.

У вівторок РБА утримував відсоткові ставки стабільними вже четвертий місяць, а Резервний банк Нової Зеландії наслідував його приклад наступного дня, що відповідає очікуванням, хоча їхні заяви виявилися менш войовничими, ніж очікувалося.

Австралійський долар очікував на тижневе падіння більш ніж на 1%, тоді як ківі - більш ніж на 0,5%.