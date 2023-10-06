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Волл-стріт закрилася скромним падінням; інвестори чекають на п'ятничні звіти із заробітної плати

07:55 06.10.2023 |

Фінанси

 

Акції США, після відскоку від сесійних мінімумів у четвер, завершили торги на дрібку нижче, оскільки інвестори чекають на п'ятничний щомісячний звіт про зайнятість та подальші можливі вказівки на перспективи відсоткових ставок.

Дані США за первинними заявками на державну допомогу з безробіття вказують на все ще стійку ситуацію на ринку праці. Останній звіт показав, що кількість робочих місць у приватному секторі США у вересні збільшилася менше, ніж очікувалося.

Щомісячний звіт про зайнятість, який буде оприлюднено у п'ятницю, може стати найважливішою економічною новиною тижня, коли інвестори, як і раніше, стурбовані тим, чи Федеральна резервна система утримуватиме ставки на високому рівні довше.

Прибутковість казначейських облігацій США знизилася. Раніше цього тижня вони досягли найвищого рівня з 2007 року.

Акції завершили торги значно нижче своїх найслабших рівнів за сесію, і стратеги зазначили, що індекс S&P 500 тримається вище за свою 200-денну ковзну середню, яка в даний час знаходиться на позначці 4206.

"Схоже, що ми намагаємося втриматися тут, і причина, ймовірно, в тому, що дохідність дещо знизилася, і ці коментарі Мері Дейлі, можливо, також трохи допомогли", - сказав Пітер Карділло, головний ринковий економіст Spartan Capital Securities у Нью-Йорку .

Президент Федерального резервного банку Сан-Франциско Мері Дейлі заявила в Економічному клубі Нью-Йорка, що з огляду на те, що монетарна політика США «поглиблюється» в обмежувальну зону, а також недавнє зростання прибутковості казначейських облігацій США, ФРС, можливо, більше не знадобиться підвищувати ставки .

Промисловий індекс Dow Jones впав на 9,98 пунктів, або 0,03%, до 33 119,57, S&P 500 втратив 5,56 пунктів, або 0,13%, до 4 258,19, а індекс Nasdaq Composite впав на 16 ,18 пункт, або 0,12%, до 13 219,83.

Акції Clorox Co впали на 5,2%, оскільки виробник засобів для чищення заявив, що очікує збитку в першому кварталі.

Крім того, акції Dell Technologies впали на 1,5% після того, як прогноз доходів компанії показав, що для реалізації розвитку штучного інтелекту може знадобитися більше часу.

Після нещодавньої слабкості ринку інвестори з нетерпінням чекають на публікацію звітів про прибутки та збитки за третій квартал у середині місяця. За даними LSEG IBES, загальні доходи компаній з індексу S&P 500 за квартал зростуть на 1,6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Обсяг на біржах США становив 9,76 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,63 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.

Число падаючих випусків на NYSE перевищувало кількість зростаючих у співвідношенні 1,11 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,02 до 1 сприяло падінню.

Індекс S&P 500 встановив три нові 52-тижневі максимуми та 39 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 24 нових максимуми та 330 нових мінімумів.
За матеріалами: investing.com
 

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