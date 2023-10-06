Власникам депозитів зі 100-відсотковою гарантією відшкодували ₴7,4 мільярда

З початку повномасштабного вторгнення Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам неплатоспроможних банків понад 8,3 млрд грн, з яких 7,4 млрд грн отримали вкладники банків за гарантією 100-відсоткового відшкодування.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомили в управлінні зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями ФГВФО.

«З початку повномасштабного вторгнення Фонд гарантування вкладів виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, 8,3 млрд грн. Із них 7,4 млрд грн отримали вкладники шести банків, рішення про виведення з ринку яких було прийнято після внесення змін до законодавства та набуття чинності норми про 100% відшкодування вкладів», - зазначили у Фонді.

Зокрема, йдеться про відшкодування для вкладників АТ «Мегабанк», АТ «Банк Січ», АТ «Банк Форвард», АТ «Айбокс банк», АТ «АКБ «Конкорд», АТ «Укрбудінвестбанк».

Загальна сума, призначена до виплати вкладникам цих банків (фізичним особам, у т.ч. фізичним особам - підприємцям), становить 8,4 млрд грн, із них близько 2,6 млрд грн - саме завдяки дії норми про 100% відшкодування.

Як повідомлялося, у квітні минулого року Верховна Рада ухвалила закон, який гарантує українцям 100% відшкодування всіх вкладів та нарахованих відсотків під час воєнного стану та трьох місяців з дня його припинення. Після цього гарантована сума відшкодування за вкладами становитиме 600 тис. грн.