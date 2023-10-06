В Індії запустять базу відстеження транзакцій біткоїн-бірж

В Індії розробляють глобальну базу даних, що збиратиме інформацію щодо всіх криптовалютних бірж, включно з тими, що працюють в даркнеті. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

За даними журналістів, основна мета проєкту - підвищення ефективності виявлення криптозлочинів. Правоохоронні органи зможуть отримувати інформацію про криптоактиви та відстежувати їхнє використання у злочинній діяльності та відмиванні грошей.

Згідно з повідомленням, запуск ініціативи заплановано на кінець 2023 року або в березні наступного.

В кінці серпня Індія закликала створити єдині глобальні правила регулювання криптовалют.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Банк міжнародних розрахунків розробив глобальну систему моніторингу блокчейну біткоїна, яка покликана дати урядам країн чіткіше уявлення про те, як, коли і де використовується перша криптовалюта.