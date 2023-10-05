НБУ в четвер наприкінці дня викуповував валюту на міжбанку для недопущення ревальвації - Пишний

Попит на міжбанківському валютному ринку на третій день після переходу від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості курсу скоротився до рівня, за якого інтервенції Національного банку України з продажу валюти були нижчими за середньоденні інтервенції у вересні, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Сьогодні ми вийшли на ринок з інтервенцією, щоб викупити залишок валюти, щоб не допустити ревальвації", - сказав він на організованих NV "Діалогах про стійкість. Як розвивається бізнес в умовах війни" в Києві в четвер.

Один з учасників ринку уточнив агентству "Інтерфакс-Україна", що може йтися про викуп Нацбанком наприкінці торгів понад $10 млн.

Як повідомлялося, обсяг торгів у четвер знизився в півтора разу - до $159 млн із $244 млн днем раніше. До кінця торгового дня гривня навіть зміцнилася приблизно до 36,60 грн/$1 з 36,62-36,63 грн/$1 на початку торгів.

За підсумками торгів на міжбанку в четвер НБУ знизив офіційний курс гривні на 6 жовтня до 36,6216 грн/$1 з 36,6023 грн/$1 днем раніше, або на 0,053%.

Усього за три дні після відмови від фіксованого курсу та переходу в режим його керованої гнучкості він знизився на 0,145%, що за збереження таких самих темпів означає ослаблення на рік приблизно на 12,4%.

Водночас у перший день обсяг торгів на міжбанку сягав $550 млн, а інтервенції Нацбанку оцінювалися в $520 млн.

На готівковому ринку після невеликого подорожчання долара після оголошення про перехід до гнучкого курсу і в перший день його дії приблизно на 20 коп. за наступні два дні, включно з четвергом, гривня майже повністю відіграла це зниження, зміцнившись приблизно на 17 коп.