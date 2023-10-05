Обіг на міжбанку в третій день гнучкого курсу впав ще в 1,5 раза

Попит на міжбанківському валютному ринку на третій день після переходу від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості курсу скоротився в півтора раза - до $159 млн із $244 млн днем раніше, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" учасники ринку.

За їхніми словами, до кінця торгового дня гривня навіть зміцнилася приблизно до 36,60 грн/$1 із 36,62-36,63 грн/$1 на початку торгів.

Один із учасників ринку припустив, що Нацбанк у четвер наприкінці дня міг навіть придбати якийсь обсяг валюти, після того як усі попередні дні він був основним її продавцем.

Як повідомлялося, за підсумками торгів на міжбанку в четвер НБУ знизив офіційний курс гривні на 6 жовтня до 36,6216 грн/$1 із 36,6023 грн/$1 днем раніше, або на 0,053%.

Усього за три дні після відмови від фіксованого курсу і переходу в режим його керованої гнучкості він знизився на 0,145%, що за збереження таких самих темпів означає ослаблення на рік приблизно на 12,4%.

Водночас у перший день обсяг торгів на міжбанку досягав $550 млн, а інтервенції Нацбанку оцінювалися в $520 млн.

На готівковому ринку після невеликого подорожчання долара після оголошення про перехід до гнучкого курсу і в перший день його дії приблизно на 20 коп. за наступні два дні, включно з четвергом, гривня майже повністю відіграла це зниження, зміцнившись приблизно на 17 коп.