Курс долара США знижується до основних світових валют під час торгів у четвер на даних ринку праці.

Індекс, що розраховується ICE, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), опускається на 0,14%. Тим часом індикатор WSJ Dollar, який відстежує динаміку курсу долара щодо 16 валют, втрачає 0,18%.

Число американців, які вперше звернулися за допомогою з безробіття, минулого тижня зросло на 2 тис. - до 207 тис., повідомило в четвер міністерство праці. Незважаючи на невелике підвищення, показник залишається близьким до мінімального рівня більш як за сім місяців, зазначають експерти. При цьому аналітики в середньому прогнозували більш значне підвищення - на 6 тис., за даними Trading Economics.

Днем раніше галузева організація ADP опублікувала дані, які вказали на мінімальне з січня 2021 року зростання кількості робочих місць у приватному секторі США у вересні - на 89 тис. проти прогнозованих 153 тис. Ці дані вказують на охолодження американського ринку праці та знижують ймовірність подальшого підвищення ключової ставки ФРС, вважають експерти.

Тепер увага трейдерів спрямована на звіт із безробіття в США за вересень, який буде оприлюднено міністерством праці у п'ятницю. Консенсус-прогноз передбачає зростання кількості робочих місць на 170 тис. та зниження безробіття до 3,7% із серпневих 3,8%.

Результати звіту, ймовірно, істотно вплинуть на реакцію ФРС і ситуацію на фінансових ринках, вважає керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Курс євро за даними на 16:59 EET становить $1,0528 порівняно з $1,0505 на закриття ринку у середу. Фунт торгується на рівні $1,2154 у порівнянні з $1,2135 за підсумками попередньої сесії.

Вартість американської валюти до єни знизилася до 148,62 єни зі 149,13 днем раніше.

Незважаючи на деяке зниження, долар в цілому утримується поблизу найвищого рівня з листопада 2022 року на тлі ймовірності продовження "яструбиної" політики ФРС, що зберігається.