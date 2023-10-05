НБУ неістотно послабив довідковий курс гривні до 36,6236 грн/$1

Пишний не уточнив обсягу інтервенцій, проте повідомлялося, що обсяг торгів у середу впав до $244 млн порівняно з приблизно $540 млн на день раніше, коли Нацбанк, за даними на його сайті та оцінками учасників ринків, продав до $520 млн.