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НБУ неістотно послабив довідковий курс гривні до 36,6236 грн/$1
13:19 05.10.2023 |
Довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку станом на 12.00 EET 5 жовтня 2023 року.
|Показник
|04.10.2023
|05.10.2023
|Зміна, %
|Довідковий курс гривні до доллара США (UAH/$)
|36.6034
|36.6236
|0.06
Данные: НБУ.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Ключові теги: міжбанк, курс валют
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