Європейські акції зростають; економічна слабкість, затьмарена досягненнями США

Європейські фондові ринки у четвер зросли, оскільки позитив з американських ринків допоміг пом'якшити подальші ознаки економічної слабкості єврозони.

О 10:05 EET індекс DAX у Німеччині торгувався на 0,2% вище, CAC 40 у Франції піднявся на 0,2%, а FTSE 100 у Великій Британії зріс на 0,1%.

Експорт Німеччини в серпні впав більше, ніж очікувалося, знизившись на 1,2% порівняно з попереднім місяцем, оскільки слабкий світовий попит завдав шкоди експорту країни.

Серпень став другим місяцем поспіль, коли спостерігалося зниження експорту після переглянутого у бік зниження падіння на 1,9% у липні.

У той же час промислове виробництво у Франції та Іспанії у серпні впало порівняно з попереднім місяцем.

Це призвело до падіння роздрібного продажу в єврозоні на 1,2% у серпні, що набагато більше, ніж очікувалося, що вказує на зниження споживчого попиту, оскільки інфляція залишається високою.

Остаточний зведений індекс менеджерів із закупівель показав, що економіка єврозони, ймовірно, скоротилася минулого кварталу, що робить рецесію в другій половині року більш ймовірною, оскільки обсяги виробництва знизилися як у сфері послуг, так і в промисловості.

Тим не менш, європейські ринки зросли, оскільки ця економічна слабкість була затьмарена позитивним настроєм на Волл-стріт після того, як усі основні фондові індекси США в середу показали сильне зростання, при цьому лідирував високотехнологічний Nasdaq Composite.

Дані про зайнятість у приватному секторі зросли у вересні менше, ніж очікувалося. Це призвело до того, що прибутковість казначейських облігацій США знизилася з 16-річних максимумів на тлі зменшення побоювань щодо зростання відсоткових ставок та ймовірності того, що Федеральній резервній системі, можливо, доведеться утримувати ставки на вищому рівні протягом більш тривалого періоду часу, Це допомогло азіатським ринкам зафіксувати зростання та передати позитив на ринки Європи.

Що стосується корпоративних новин, акції Imperial Brands зросли на 1,6% після того, як тютюновий гігант підтвердив свій річний прогноз на тлі сталого попиту, вищих цін та активного впровадження альтернатив тютюну, таких як електронні сигарети.

Компанія також оголосила про викуп акцій на суму 1,1 мільярда фунтів стерлінгів (1 фунт стерлінгів = 1,2136 доларів США).