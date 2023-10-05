Азіатські акції зростають із 11-місячних мінімумів на тлі зниження прибутковості казначейських облігацій

Азіатські акції відскочили від 11-місячних мінімумів у четвер, оскільки падіння цін на нафту і м'якіші дані з ринку праці в США допомогли знизити прибутковість казначейських облігацій з 16-річних піків, хоча майбутній звіт про зайнятість у США може сприяти або зупинити ралі.

Європа має намір продовжити ралі: ф'ючерси на EUROSTOXX 50 зросли на 0,5%, а ф'ючерси на FTSE - на 0,4%. Ф'ючерси на S&P 500 та ф'ючерси на Nasdaq в основному залишалися незмінними.

Відстежуючи нічне зростання на Волл-стріт, найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії зріс на 0,9%. Японський Nikkei піднявся на 1,8%, оскільки інвестори скуповували акції, що зазнали краху.

Гонконгський індекс Hang Seng додав 0,4%. Ринки материкового Китаю залишаються закритими на свята.

Дані азіатської сесії показали, що споживча інфляція у вересні в Південній Кореї прискорилася другий місяць поспіль, а споживча інфляція на Філіппінах також зросла до найвищого рівня за чотири місяці, що викликало попередження центрального банку про те, що він може відновити посилення політики.

Вночі падіння казначейських облігацій взяло перепочинок після того, як прохолодніший, ніж очікувалося, звіт про зайнятість у приватному секторі США та падіння цін на нафту на 5% стали деякою втіхою для інвесторів. Настрій до ризику похитнувся через думку, що відсоткові ставки залишатимуться високими ще тривалий час.

Прибутковість десятирічних облігацій знизилася на 2 базисних пункти до 4,7123%, що на 16 базисних пунктів нижче за новий 16-річний максимум у 4,8840%, досягнутого напередодні ввечері.

Багато що залежатиме від даних із зайнятості в несільськогосподарському секторі США, які будуть оприлюднені у п'ятницю. Економісти очікують, що у вересні буде створено 170 000 робочих місць порівняно зі 187 000 у серпні, тоді як рівень безробіття, ймовірно, знизиться до 3,7% із 3,8%.

"Я думаю, що ці цифри повинні бути далекі від очікувань, щоб ФРС змогла зрушити з місця, але цифри, близькі до очікувань, можуть допомогти заспокоїти нервозність на ринку казначейських облігацій", - сказав Стівен Міллер, інвестиційний стратег компанії. GSFM, фонд Сіднея.

«З огляду на поточну дохідність казначейських облігацій, я думаю, що ризики досить рівномірно збалансовані між ними як у бік зниження, так і бік підвищення».

Нещодавній стрибок прибутковості означає, що вони досягли рівня, за якого, якщо він збережеться, відбудеться значне посилення фінансових умов, що посилює аргументи на користь відмови від подальшого підвищення ставок ФРС. CME FedTool тепер оцінює ймовірність підвищення в листопаді 23% порівняно з 28% днем раніше.