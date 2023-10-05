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Стів Джобс
Єна отримує деяке полегшення, оскільки долар знижується після звіту про зайнятість у приватному секторі
07:58 05.10.2023 |
У четвер єна отримала таке необхідне полегшення, оскільки долар стабілізувався, а прибутковість казначейських облігацій США знизилася після того, як змішані економічні дані США змусили інвесторів знизити ставки на те, що Федеральна резервна система знову підніме процентні ставки цього року.
Індекс долара, який відстежує курс долара щодо шести валют інших країн, тримався поблизу рівня 106,53.
Долар втратив деякі нещодавні досягнення після того, як кількість робочих місць у приватному секторі США у вересні збільшилася набагато менше, ніж очікувалося, згідно з Національним звітом про зайнятість ADP у середу, хоча аналітики заявили, що необхідні додаткові докази, щоб бути впевненими в тому, наскільки швидко охолоджується ринок праці.
Прибутковість довгострокових казначейських облігацій США знизилася з 16-річних максимумів і залишилася нижчою вранці в Азії.
«Є деякі ознаки того, що ринок праці в США продовжує остигати», але поки що зарано говорити про це, сказав Мо Сьонг Сім, валютний стратег Банку Сінгапуру, поставивши п'ятничні дані щодо зайнятості в несільськогосподарському секторі в центр уваги.
«Загалом зростання економіки США уповільнюється, але повільніше, ніж очікувалося».
Пара долар/єна, яка, як правило, чутлива до прибутковості американських облігацій, востаннє торгувалася на позначці 148,43, що майже на 0,5% нижче за рівні у США, що відштовхнуло єну від мінімуму цього тижня в 150,165, найнижчого рівня із жовтня 2022 року.
Різке відновлення єни після пробиття 150-ї лінії у вівторок викликало чутки про те, що японська влада втрутилася, щоб підтримати валюту, але дані Банку Японії щодо грошового ринку в середу показали, що Японія, швидше за все, не втручалася.
Міністр фінансів Сюничі Судзукі в середу відмовився коментувати, чи втрутився Токіо, і повторив, що курси валют мають стабільно рухатися, відбиваючи фундаментальні показники.
Крім зниження прибутковості казначейських облігацій США, єна також отримала підтримку від нічного падіння цін на нафту, сказав Кайл Родда, аналітик ринків Capital.com, хоча він додав, що це, ймовірно, буде короткостроковою відстрочкою.
Вже вранці в Азії ціни на нафту зросли на початку торгів, компенсуючи деякі великі втрати попередньої сесії.
В Азії євро виріс на 0,18% до $1,0524, залишаючись вищим за новий мінімум цього тижня в $1,0448.
Згідно з опитуванням Reuters, середня думка 20 аналітиків про те, наскільки низько впаде євро цього місяця, склала $1,04, і лише один респондент заявив, що валюта досягне паритету.
Стерлінг торгувався на рівні $1,2139, стабілізувавшись із мінімуму середовища в $1,20385 за долар.
Австралійський долар виріс на $0,6361, піднявшись більш ніж на 0,5% на початку торгів, тоді як ківі аналогічно виріс на 0,5% до $0,5943 по відношенню до долара США.
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