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Nasdaq лідирує у відновленні Волл-стріт після слабших, ніж очікувалося, даних
07:46 05.10.2023 |
Фондові індекси США закрилися зростанням, а індекс Nasdaq додав більше 1% у середу, наступного дня після розпродажу, оскільки останні економічні дані показали, що кількість робочих місць у приватному секторі США у вересні зросла менше, ніж очікувалося.
Споживчі акції зросли на 2%, що призвело до зростання секторів S&P 500, за якими йдуть комунікаційні послуги та технології, оскільки прибутковість казначейських облігацій США знизилася з 16-річних максимумів.
Національний звіт із зайнятості ADP був зустрінутий схваленням інвесторів, стурбованих зростанням відсоткових ставок та ймовірністю того, що Федеральній резервній системі, можливо, доведеться утримувати ставки на вищому рівні протягом більш тривалого часу.
"З технічної точки зору ми, ймовірно, трохи перепродані", - сказав Олівер Пурше, старший віце-президент і радник Wealthspire Advisors у Вестпорті, штат Коннектикут.
Нещодавня слабкість призвела до того, що індекс S&P 500 наблизився до своєї 200-денної ковзної середньої, яка в даний час знаходиться на позначці 4203.
«У вересні ми побачили зрушення у переконаннях як стратегів, так і інвесторів», - сказав він. "Схоже, що нарешті дійшло до того, що відсоткові ставки залишатимуться високими ще довгий час, і що ідея про те, що ФРС збирається знизити ставки найближчим часом, є вигаданою".
Інші дані в середу показали, що нові замовлення на товари американського виробництва у серпні зросли більше, ніж очікувалося, хоча п'ятничний звіт про зайнятість за вересень є ключовою економічною новиною тижня.
Промисловий індекс Dow Jones виріс на 127,17 пункту, або 0,39%, до 33 129,55, S&P 500 додав 34,3 пункту, або 0,81%, до 4 263,75, а індекс Nasdaq Composite додав 176, 54 пункти, або 1,35%, до 13 236,01.
Акції кількох компаній із мега-капіталізацією, включаючи Amazon.com, зросли.
Котирування акцій Ford Motor практично не змінилися, навіть незважаючи на те, що автовиробник повідомив про зростання продажів автомобілів у третьому кварталі в США майже на 8%.
Інвестори, яким потрібні неекономічні дані, на яких можна зосередитися, чекають на звіти про прибутки за третій квартал, які почнуться в середині місяця. За даними LSEG, прибуток компаній з індексу S&P 500 за квартал зросте на 1,6%, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Обсяг на біржах США становив 10,50 млрд акцій порівняно із середнім показником у 10,63 млрд за всю сесію за останні 20 торгових днів.
Зростаючі емітенти на NYSE перевищували падаючі у співвідношенні 1,45 до 1; На Nasdaq співвідношення 1,30 до 1 було на користь компаній, що ростуть.
Індекс S&P 500 встановив один новий 52-тижневий максимум та 40 нових мінімумів; Індекс Nasdaq Composite зафіксував 18 нових максимумів та 398 нових мінімумів.
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