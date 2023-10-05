НБУ на другий день гнучкого курсу знизив інтервенції більш ніж удвічі

Попит на міжбанківському валютному ринку на другий день після переходу від фіксованого курсу на режим гнучкості курсу, що управляється, скоротився так, що інтервенції Національного банку України знизилися більш ніж удвічі, повідомив голова НБУ Андрій Пишний.

"Ринок поступово переконується в серйозності наших намірів утримати стійкість курсу і дозволяти лише незначні коливання. Очікуємо, що попит поступово стабілізується", - написав він у Facebook за підсумками торгів.

Пишний не уточнив обсягу інтервенцій, проте повідомлялося, що обсяг торгів у середу впав до $244 млн порівняно з приблизно $540 млн на день раніше, коли Нацбанк, за даними на його сайті та оцінками учасників ринків, продав до $520 млн.

Глава НБУ додав, що різкого стрибка готівкового курсу в небанках також не сталося, "а в банках і поготів".

"Скажу більше, сьогодні курс продажу валюти у небанківських фінустановах навіть дещо зміцнився - з 38,37 грн/$1 до 38,25 грн/$1", - зазначив Пишний.

На його думку, це свідчить про те, що українські громадяни стали більш фінансово обізнані, вже менше схильні до нервозності і більш виважено приймають фінансові рішення.

"Ми уважно стежимо за ситуацією - тримаємо руку на пульсі валютного ринку. І в нас достатньо ресурсів, інструментів та натхнення, щоб цей пульс залишався стабільним", - підсумував голова НБУ.

Як повідомлялося, Нацбанк встановив офіційний курс гривні на 5 жовтня на рівні 36,6023 грн/$1 порівняно з 36,5901 грн/$1 у середу, 4 жовтня. Таким чином, офіційний курс послабився на 0,033% порівняно з 0,059% днем раніше.