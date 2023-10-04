НБУ очікує адаптацію ринку до нового курсового режиму протягом тижня-двох

Національний банк України (НБУ) відзначив сплеск чистого попиту на валюту в перший день переходу на режим керованої гнучкості курсу й очікує його стабілізації в наступні дні у зв'язку з адаптацією ринку до нових умов, повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

"Моя особиста оцінка - це тиждень, максимум - два", - висловив він свою думку щодо термінів стабілізації ринку в Business Breakfast із "Форбс Україна" в середу.

За словами Ніколайчука, терміни можуть бути довшими через негативні новини, "зокрема й розгін паніки в мас-медіа, у фейсбуці".

Заступник голови НБУ зазначив, що деякі продавці валюти в перший день вирішили притримати продажі, щоб подивитися, як розвиватиметься ситуація, тоді як покупці активізувалися, тестуючи нову систему.





Ніколайчук зазначив, що центробанк був готовий до такої ситуації і має достатній обсяг міжнародних резервів для погашення додаткового попиту в перші дні після запровадження гнучкого курсу.

"Тому нічого такого кардинального, що виходило б серйозно за рамки наших очікувань, не відбулося", - наголосив він.

На його думку, в наступні дні цей чистий попит потихеньку згасатиме, в міру того, як учасники ринку звикатимуть до нової реальності.

Ніколайчук також погодився з оцінками, що попит населення на валюту зріс приблизно на третину у зв'язку з оголошеним переходом до режиму керованої гнучкості курсу.

"Я думаю, що можу підтвердити такі оцінки. Справді, попит населення на валюту зріс і на готівковому сегменті, на небанківському ринку, також ми отримували інформацію від банків про те, що купівля валюти через механізм безготівкового продажу зросла порівняно з попередніми днями", - сказав він.

За його словами, реакція готівкового обмінного курсу 3 жовтня повністю вкладалася в очікування Нацбанку.

"Спочатку курс на 20-30 копійок девальвував, але потім десь у середині дня, коли населення зрозуміло, що, в принципі, правила гри не змінилися, ситуація на тому ж міжбанківському ринку стабільна, курс залишається близьким до офіційного, який був у понеділок і був зафіксований на вівторок, тенденція розвернулася. І більшу частину цього послаблення, яке відбулося в першій половині дня, готівковий курс відіграв", - прокоментував заступник голови НБУ.

Ніколайчук також зазначив, що подальші дії Нацбанку в монетарній сфері дуже сильно залежатимуть від реакції валютного ринку. Він зазначив, що базовий сценарій НБУ передбачає стабілізацію попиту на валюту після "короткострокової турбулентності", потім він визначатиметься фундаментальними факторами.

"І, відповідно, ми зможемо продовжити цикл пом'якшення монетарної політики", - резюмував заступник голови НБУ.

Як повідомлялося, Нацбанк 3 жовтня знизив офіційний курс на 0,06% - до 36,5901 грн/$1 з 36,5686 грн/$1, на якому він утримував його з кінця липня минулого року.

Обсяг інтервенцій НБУ 3 жовтня оцінюється більше ніж у $500 млн.