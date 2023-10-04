Долар США знижується до євро, фунта стерлінгів та єни

Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів, а також до єни під час торгів у середу.

Вплив на курс долара здійснили оприлюднені вдень дані ADP про зайнятість у приватному секторі США за вересень, які свідчать про мінімальне із січня 2021 року зростання кількості робочих місць: їх кількість збільшилася на 89 тис., тоді як аналітики очікували підвищення цього показника на 153 тис.

Офіційний звіт щодо американського ринку праці за вересень оприлюднить міністерство праці країни в п'ятницю о 15:30 EET. Консенсус-прогноз аналітиків, який наводить Trading Economics, передбачає зростання кількості робочих місць у Штатах минулого місяця на 170 тис. і зниження безробіття до 3,7% із серпневих 3,8%.

Водночас звіт Мінпраці, що вийшов у вівторок і ґрунтується на результатах щомісячного опитування, несподівано показав збільшення загальної кількості відкритих вакансій у США в серпні до 9,61 млн із 8,92 млн за прогнозу аналітиків на рівні 8,8 млн, що передбачає можливість продовження суворої політики ФРС.

Розрахований ICE індекс, що показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), знижується на 0,3%, ширший WSJ Dollar Index - також на 0,3%.

Курс євро до долара за даними на 16:47 кч становить $1,0512 порівняно з $1,0466 на закриття ринку у вівторок.

Пара фунт/долар торгується на рівні $1,2161 порівняно з $1,2077 за підсумками попередньої сесії.

Курс долара до єни знизилася до 148,87 єни проти 149,03 єни на закриття попередніх торгів.

Незважаючи на деяке зниження, долар загалом утримується поблизу найвищого рівня з листопада 2022 року на тлі збереження ймовірності подальшого підвищення базової ставки.