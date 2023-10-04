Чиста купівля населенням валюти у вересні зросла втричі проти серпня - НБУ

Обсяги купівлі населенням України валюти у вересні 2023 року перевищили обсяги її продажу на $444,3 млн, що втричі вище серпневого показника, повідомив Національний банк України (НБУ).

Згідно з інформацією на його сайті, такий результат забезпечив зростання чистої купівлі безготівкової валюти населенням до $261,6 млн, тоді як у серпні спостерігався чистий продаж $32,3 млн.

Чиста купівля готівкової валюти у вересні збільшилася незначно - з $180,8 млн до $182,7 млн, зазначено в даних.

Як повідомлялося, Нацбанк із 29 серпня вперше з початку повномасштабної війни дозволив громадянам купувати безготівкову валюту на суму до 50 тис. грн за місяць в одному банку. З тієї самої дати він збільшив зі 100 тис. грн до 200 тис. грн в еквіваленті щомісячний ліміт на купівлю населенням безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців. Уперше цей інструмент було дозволено з 21 липня 2022 року, тоді з обмеженням у 50 тис. грн за місяць.

Курс долара на готівковому ринку за перші дві декади вересня зріс із 37,88 грн/$1 до 38,49 грн/$1, після чого наприкінці місяця опустився до 38,07 грн/$1.

Згідно з даними Нацбанку, обсяг продажу населенням безготівкової валюти у вересні знизився до $223,7 млн із $260,6 млн у серпні, тоді як обсяг купівлі підскочив із $228,3 млн до $485,3 млн.

Водночас на готівковому ринку у вересні купівля незначно скоротилася - з $1 млрд 669,3 млн до $1 млрд 547,7 млн, як і продаж: з $1 млрд 488,5 млн до $1 млрд 364,9 млн.

Як повідомлялося, загалом за 2022 рік населення, за офіційною статистикою, купило валюти на $880,1 млн більше, ніж продало, зокрема готівкової валюти було куплено на $1,01 млрд більше, ніж продано.

За перші дев'ять місяців цього року чиста купівля валюти населенням становила $2 млрд 405,5 млн, зокрема готівкової - $1 млрд 800,0 млн.

На безготівковому валютному ринку купівля клієнтами банків валюти зросла у вересні до $5,80 млрд із $5,49 млрд у серпні, тоді як купівля скоротилася до $3,96 млрд із $4,27 млрд, а сумарна чиста купівля за 9 місяців досягла $8,79 млрд.

Окрім того, повідомлялося, що у вересні інтервенції НБУ збільшилися до $2,69 млрд із $2,36 млрд у серпні, тоді як міжнародна фінансова підтримка зросла до $3 млрд із $1,64 млрд. Сумарно за дев'ять місяців інтервенції становили $19,27 млрд.