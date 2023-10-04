Акції впали в середу, оскільки прибутковість облігацій США досягла 16-річного максимуму, що поставило під загрозу оцінку акцій і знизило апетит до ризикових активів, оскільки інвестори роблять ставку на те, що процентні ставки залишаться. стабільно високими.

Європейські акції впали на 0,6%, перш ніж трохи відновитись, при цьому індекси Франції та Німеччини показали втрати. Ці кроки були зроблені після того, як азіатські акції впали до 11-місячного мінімуму.

Стрибок прибутковості казначейських облігацій підняв долар на нову висоту, а ієна стала однією з небагатьох валют, що демонструють деяку боротьбу на тлі спекуляцій про те, що японська влада може втручатися в ситуацію за лаштунками.

Більш сильні, ніж очікувалося, дані про вакансії у США призвели до зростання прибутковості 10-річних облігацій майже на дюжину базисних пунктів (б.п.) у вівторок. У середу вона зросла ще на 6,9 б.п. до 4,872%, що є найвищим показником із 2007 року. Прибутковість 30-річних казначейських облігацій також зросла вище 5% уперше із серпня 2007 року.

Європейські державні облігації також постраждали.

Прибутковість еталонних 10-річних боргових зобов'язань Німеччини зросла понад 3% уперше з 2011 року. Прибутковість за 30-річними облігаціями країни також зросла до останнього 12-річного максимуму.

Навіть прибутковість 10-річних облігацій Японії, ліміт якої обмежений Банком Японії (BOJ), зросла на 4,5 б.п. до десятирічного максимуму, незважаючи на пропозицію Банку Японії купити облігації на суму $4,5 млрд у середу.

"Це дуже складний ринок", - сказала Сандрін Перре, портфельний менеджер з безлічі активів Unigestion.

«Все повертається до прибутковості, яка є основним драйвером ринків. Розворот, на який більшість інвесторів очікували у вересні, ще не настав - це головний драйвер усіх ринкових цін на даний момент».

Світовий індекс акцій MSCI, який відстежує акції у 47 країнах, упав на 0,3%.

Раніше найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 1,3%, це друге щоденне падіння більш ніж на 1%.

Оскільки їхній крок не призвів до значної зміни ринкових показників інфляційних очікувань, дохідність американських облігацій у реальному вираженні (за вирахуванням інфляції) також перебуває на майже 15-річному максимумі та висмоктує гроші з усіх кінців у долари.

"Оскільки безризикова ставка настільки висока, людям не дуже вигідно виділяти кошти з короткострокових інвестицій, подібних до грошових", - сказав Мел Сью, портфельний менеджер Muzinich & Co в Сінгапурі.