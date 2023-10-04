Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Європейські акції впали на 0,6%, перш ніж трохи відновитись

12:25 04.10.2023 |

Фінанси

 

Акції впали в середу, оскільки прибутковість облігацій США досягла 16-річного максимуму, що поставило під загрозу оцінку акцій і знизило апетит до ризикових активів, оскільки інвестори роблять ставку на те, що процентні ставки залишаться. стабільно високими.

Європейські акції впали на 0,6%, перш ніж трохи відновитись, при цьому індекси Франції та Німеччини показали втрати. Ці кроки були зроблені після того, як азіатські акції впали до 11-місячного мінімуму.

Стрибок прибутковості казначейських облігацій підняв долар на нову висоту, а ієна стала однією з небагатьох валют, що демонструють деяку боротьбу на тлі спекуляцій про те, що японська влада може втручатися в ситуацію за лаштунками.

Більш сильні, ніж очікувалося, дані про вакансії у США призвели до зростання прибутковості 10-річних облігацій майже на дюжину базисних пунктів (б.п.) у вівторок. У середу вона зросла ще на 6,9 б.п. до 4,872%, що є найвищим показником із 2007 року. Прибутковість 30-річних казначейських облігацій також зросла вище 5% уперше із серпня 2007 року.

Європейські державні облігації також постраждали.

Прибутковість еталонних 10-річних боргових зобов'язань Німеччини зросла понад 3% уперше з 2011 року. Прибутковість за 30-річними облігаціями країни також зросла до останнього 12-річного максимуму.

Навіть прибутковість 10-річних облігацій Японії, ліміт якої обмежений Банком Японії (BOJ), зросла на 4,5 б.п. до десятирічного максимуму, незважаючи на пропозицію Банку Японії купити облігації на суму $4,5 млрд у середу.

"Це дуже складний ринок", - сказала Сандрін Перре, портфельний менеджер з безлічі активів Unigestion.

«Все повертається до прибутковості, яка є основним драйвером ринків. Розворот, на який більшість інвесторів очікували у вересні, ще не настав - це головний драйвер усіх ринкових цін на даний момент».

Світовий індекс акцій MSCI, який відстежує акції у 47 країнах, упав на 0,3%.

Раніше найширший індекс акцій Азіатсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії впав на 1,3%, це друге щоденне падіння більш ніж на 1%.

Оскільки їхній крок не призвів до значної зміни ринкових показників інфляційних очікувань, дохідність американських облігацій у реальному вираженні (за вирахуванням інфляції) також перебуває на майже 15-річному максимумі та висмоктує гроші з усіх кінців у долари.

"Оскільки безризикова ставка настільки висока, людям не дуже вигідно виділяти кошти з короткострокових інвестицій, подібних до грошових", - сказав Мел Сью, портфельний менеджер Muzinich & Co в Сінгапурі.
За матеріалами: investing.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5901
  0,0215
 0,06
EUR
 1
 38,3263
  0,1914
 0,50

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6007  0,04 0,11 38,3332  0,00 0,00
EUR 39,7811  0,03 0,09 40,8004  0,00 0,00

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,6000  0,05 0,14 36,6200  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес