ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.10.23

"Після відмови від фіксованого курсу гривня не здійснила "політ у космос", який пророкували російські ІПСО. А якщо врахувати, що ще вчора курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 грн/дол. (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася", - написав Пишний.