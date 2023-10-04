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Ф'ючерси на золото та срібло продовжують знижуватися на тлі зростання прибутковості в США
08:33 04.10.2023 |
Ф'ючерси на золото та срібло в середу продовжили низхідну тенденцію сьомий день поспіль, під впливом зростання прибутковості американських облігацій. Золото торгувалося нижче 57 000 рупій за 10 грамів, що означає зниження ф'ючерсу на золото MCX на 5 грудня до 56 845 рупій за 10 грамів. Аналогічно, ф'ючерси на срібло на ту саму дату також продемонстрували падіння, встановившись на рівні 67 046 рупій за кілограм.
Золото COMEX також наслідувало цей приклад, зафіксувавши зниження вартості і встановившись на рівні $1835,7 за унцію. Зниження не було рівномірним на усіх ринках, оскільки спотові ціни різнилися у різних містах Індії. У Мумбаї, наприклад, зафіксовано ціну 58 350 рупій за 10 грамів золота.
Аналітики поділили неоднозначні погляди на майбутнє торгівлі золотом. Неха Куреші передбачила обережне зростання цін на золото та запропонувала продавати грудневі ф'ючерси на золото за ціною 57 000 рупій із цільовою ціною 56 300 рупій. З іншого боку, Аміт Харе визначив рівні підтримки для грудневих ф'ючерсів на золото на рівні 56 700 та 56 400 рупій.
Однак Правін Сінгх висловив слабкі перспективи щодо золота у поточному ринковому сценарії. Зниження ф'ючерсів, що продовжується, на золото і срібло підкреслює вплив зростання прибутковості американських облігацій на світові ринки. Майбутня траєкторія цих дорогоцінних металів залежатиме від того, як розвиватиметься динаміка ринку у відповідь на ці макроекономічні чинники.
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